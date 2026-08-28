Seguridad

Adolescente Abusó de Dos Niños en la Ciudad de Puebla; Ya Fue Sentenciado

El menor de edad habría agredido a una niña de entre seis meses y un año y a un infante de entre tres y cuatro años en la capital poblana.

Sentenciado Adolescente Menor de Edad por Abuso Sexual de Niña y Niño en PueblaSentencian a Adolescente por Abusar de Una Niña y un Niño en la Ciudad de Puebla. Foto: N+

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Condenan a joven en Puebla por abusar de dos menores. La FGE presentó pruebas irrefutables. Descubre cómo se llevó a cabo el juicio.

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