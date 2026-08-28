Adolescente Abusó de Dos Niños en la Ciudad de Puebla; Ya Fue Sentenciado

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) informó que obtuvo fallo condenatorio en contra un adolescente, tras acreditar su responsabilidad penal en la comisión del delito de abuso sexual cometido en agravio de una niña y un niño en la capital poblana.

De acuerdo con las indagatorias ministeriales integradas bajo el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, los hechos ocurrieron de manera reiterada entre octubre de 2023 y septiembre de 2024 en el municipio de Puebla.

En dicho periodo, el sentenciado realizó actos de índole sexual en contra de las dos víctimas, quienes al momento de las agresiones contaban con edades de entre seis meses y un año en el caso de la niña, y entre tres y cuatro años en el caso del menor masculino.

Durante el desarrollo de la audiencia de juicio oral, la representación social desahogó los datos de prueba periciales, testimoniales y científicos correspondientes, acreditando plenamente la autoría material directa al adolescente en los hechos imputados.

Al valorar los elementos aportados por la institución, el Órgano Jurisdiccional especializado dictó la respectiva sentencia condenatoria, procediendo a la determinación de las medidas sancionatorias correspondientes conforme a la ley de la materia.

Con información de N+

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