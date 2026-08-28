Seguridad

Atienden Alerta por Presuntas Amenazas de Tiroteo en Universidad de Saltillo

Elementos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana reforzaron los accesos al plantel.

Atienden Alerta por Presuntas Amenazas de Tiroteo en Universidad de SaltilloAutoridades arribaron a la universidad para reforzar las medidas de seguridad tras recibir un reporte por amenaza de tiroteo. Foto: N+

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