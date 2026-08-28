Atienden Alerta por Presuntas Amenazas de Tiroteo en Universidad de Saltillo

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana atendió una alerta relacionada con mensajes que contenían presuntas amenazas de un tiroteo entre alumnos de una universidad ubicada en Saltillo.

La propia institución educativa confirmó que tuvo conocimiento de los mensajes y activó sus protocolos de seguridad para investigar su origen y determinar si representaban algún riesgo para la comunidad estudiantil.

Como medida preventiva, se reforzaron los accesos al plantel y la vigilancia en los alrededores, en coordinación con las autoridades locales, con el objetivo de mantener condiciones de seguridad para estudiantes, personal docente y administrativo.

Luego de la atención del reporte, las autoridades señalaron que no se detectó un riesgo para la comunidad estudiantil y que se mantendrían atentos ante cualquier situación que pudiera requerir una nueva intervención.