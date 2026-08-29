Seguridad

Sentencian a José Javier 'N' Acusado de Abuso Contra Menor de Edad en Matamoros

El acusado también deberá cubrir reparación integral del daño, y perderá patria potestad de la víctima.

Sentencian a José Javier “N” Acusado de Abuso Contra Menor de Edad en MatamorosSentencian a José Javier “N” Acusado de Abuso Contra Menor de Edad en Matamoros. Foto: FGJ

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Tribunal condena a José Javier 'N' a 50 años por violación a menor. Además, pagará reparación del daño y pierde patria potestad.

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