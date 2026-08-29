Sentencian a José Javier 'N' Acusado de Abuso Contra Menor de Edad en Matamoros

Un Tribunal de Enjuiciamiento dictó una sentencia de 50 años de prisión contra José Javier “N”, tras ser encontrado responsable del delito de violación equiparada agravada en perjuicio de una persona menor de edad en Matamoros.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, los hechos ocurrieron en julio de 2023 y marzo de 2024, cuando la víctima era menor de edad.

La sentencia contempla 20 años y 3 días de prisión por los hechos de julio de 2023, y 30 años y 3 días por los ocurridos en marzo de 2024, para sumar una pena total de 50 años.

Además, el sentenciado deberá cubrir la reparación integral del daño, perderá la patria potestad y tendrá la suspensión de sus derechos civiles y políticos, además de recibir una amonestación pública.