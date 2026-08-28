Hombre con Boletín de Búsqueda en Querétaro es Localizado en Tamaulipas

Los hechos se registraron en el filtro de prevención, orientación y vigilancia instalado en los límites de Tamaulipas con San Luis Potosí, en el municipio de Antiguo Morelos, donde un ciudadano arribó para solicitar apoyo.

El hombre explicó a los elementos que observó a una persona de la tercera edad que caminaba por la carretera y que, en determinado momento, se atravesó en su trayecto para solicitarle un traslado.

Los elementos entrevistaron al hombre quien manifestó ser originario de Querétaro y expresó su intención de regresar a su lugar de origen. Tras realizar la consulta se confirmó que contaba con un boletín de búsqueda vigente.

Ante este hallazgo, los elementos procedieron conforme al protocolo y trasladaron al hombre para ponerlo a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJT), en Ciudad Victoria, donde se dará continuidad a las diligencias correspondientes y se determinará el procedimiento para su eventual retorno a su entidad de origen.