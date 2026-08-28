Seguridad

Hombre con Boletín de Búsqueda en Querétaro es Localizado en Tamaulipas

La intervención del personal de la Guardia Estatal permitió localizar y auxiliar a un hombre que contaba con reporte de desaparición.

Hombre con Boletín de Búsqueda en Querétaro es Localizado en TamaulipasHombre con Boletín de Búsqueda en Querétaro es Localizado en Tamaulipas. Foto: SSP tamaulipas

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En un operativo en Tamaulipas, la Guardia Estatal encontró a un hombre con boletín de búsqueda de Querétaro.

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