Seguridad

Operativo en Tampico Deja Tres Detenidos con Armas, Granadas y Equipo Táctico

Los detenidos y lo asegurado fueron puestos a disposición de la autoridad federal correspondiente para continuar con las investigaciones.

Operativo en Tampico Deja Tres Detenidos con Armas, Granadas y Equipo TácticoOperativo en Tampico Deja Tres Detenidos con Armas, Granadas y Equipo Táctico. Foto: SSP tams

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Tres detenidos en Tampico con armas y granadas. La Guardia Estatal y SSPC refuerzan la seguridad.

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