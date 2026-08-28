Operativo en Tampico Deja Tres Detenidos con Armas, Granadas y Equipo Táctico

Durante recorridos de seguridad y vigilancia, elementos de la Guardia Estatal, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), detuvieron a tres personas por portación de armas en la colonia Unidad Nacional, en Ciudad Madero.

En la acción se aseguraron tres armas largas, tres armas cortas, dos granadas de fragmentación, equipo táctico, equipo de radiocomunicación y telefonía.

Las personas detenidas, así como el armamento, vehículo y demás indicios asegurados, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) para las investigaciones correspondientes. La zona de Tampico-Madero se mantiene bajo vigilancia tras el operativo.