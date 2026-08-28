Detienen a Sujeto Armado en Junta Auxiliar de San Martín Texmelucan, Puebla

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado de Puebla informó la detención de un hombre por su probable responsabilidad en el delito de portación de arma de fuego sin licencia.

Tras una persecución en el municipio poblano de San Martín Texmelucan, elementos de la Policía Estatal detuvieron a Fernando ‘N’, de 28 años, quien portaba ilegalmente una pistola y ocho cartuchos útiles.

En esta intervención en la junta auxiliar de Santa María Moyotzingo, las fuerzas estatales también aseguraron una motocicleta sin placas de circulación, en la que pretendía huir el probable responsable.

Conforme a protocolo, el varón quedó a disposición de la autoridad ministerial competente, que determinará su situación jurídica conforme a las investigaciones correspondientes, mientras que la pistola y los cartuchos fueron asegurados.

Este mismo día, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala (FGJE) informó que ejecutó una orden de cateo en un inmueble relacionado con la venta de droga en el municipio tlaxcalteca de Atltzayanca.

Derivado de esta inspección fue detenido Joaquín ‘N’ alias ‘Paco’, y aseguró posibles narcóticos, entre ellos sustancias con características de cristal y marihuana, además de un arma de fuego.

De acuerdo con la FGJE Tlaxcala, el sujeto arrestado, el arma de fuego y la droga decomisada fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para que se realizan las investigaciones alrededor del caso.

Con información de N+

GMAZ