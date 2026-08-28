Seguridad

Detienen a Sujeto Armado en Junta Auxiliar de San Martín Texmelucan, Puebla

Fernando 'N' habría portado ilegalmente una pistola con ocho cartuchos útiles en calles de la junta auxiliar de Santa María Moyotzingo.

Detenido Fernando N Posesión Pistola Santa María Moyotzingo San Martín Texmelucan PueblaDetienen a Sujeto con Pistola y Ocho Cartuchos en San Martín Texmelucan, Puebla. Foto: X @SSPGobPue

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Persecución en Puebla: Policía Estatal captura a hombre armado en San Martín Texmelucan. Pistola y cartuchos incautados. Conoce más sobre el caso.

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