Internacional

Cifra de Muertos en Nepal Sube a 538; Se Intensifica Búsqueda de Desaparecidos

Previamente, las labores de rescate se detuvieron ante la posibilidad de un nuevo desplazamiento de tierra y nuevas inundaciones

Personas caminan entre los escombros provocados por la riada en NepalPersonas caminan entre los escombros provocados por la riada en Nepal. Foto: Reuters

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