Cifra de Muertos en Nepal Sube a 538; Se Intensifica Búsqueda de Desaparecidos

Nepal elevó este viernes a 538 el número de cadáveres hallados tras la destructiva riada registrada en la cuenca del Bhote Koshi, mientras los equipos de salvamento intensifican la búsqueda de 937 personas reportadas como desaparecidas en su territorio.

La Autoridad Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres (NDRRMA) confirmó el balance en su último boletín, en el que especificó que el mayor número de víctimas mortales se registró en el distrito de Chitwan, con 221 fallecidos, en la cuenca baja del río.

Por su parte, China elevó este viernes a cinco el número de fallecidos en el condado tibetano de Gyirong (China), también afectado por la inmensa riada, y mantuvo en 558 la cifra de desaparecidos.

La mayor parte de los cuerpos han sido hallados en las zonas del sur, como en Nawalparasi Este (134), a unos 150 kilómetros de distancia del origen de la riada, debido a que la fuerza de la corriente arrastró lodo, escombros y a las víctimas montaña abajo hasta perder velocidad.

Según los registros de la NDRRMA, al menos 393 de los cuerpos recuperados continúan sin identificar en las morgues de la región, donde decenas de familiares examinan con angustia los paneles con fotografías expuestas en centros como el Instituto de Ciencias de la Salud de Pokhara para intentar reconocer a sus allegados.

Entre los más de 930 desaparecidos en Nepal figuran 105 funcionarios, 228 residentes locales y un grupo de 644 personas sin localizar, que incluye a 517 ciudadanos extranjeros y 127 nepalíes residentes en el exterior.

La amenaza de nuevas crecidas súbitas, unida al colapso de las redes de comunicación, los desprendimientos de tierra y la destrucción de decenas de puentes y carreteras de acceso, dificulta el avance de los cerca de 15 mil efectivos de seguridad y salvamento desplegados a lo largo de más de 100 kilómetros de cauce arrasado.

Previamente, las labores de rescate y acercamiento se detuvieron ya que un lago formado tras el mortal deslave ocurrido en la frontera entre el Tíbet y Nepal enfrentaba un "alto riesgo" de colapsar y provocar nuevas inundaciones.

La agencia oficial de noticias Xinhua informó, la noche del jueves, que "el caudal que ingresa al lago podría alcanzar unos 3 millones de metros cúbicos en los próximos tres días debido a las lluvias continuas, lo que aumenta el riesgo de una rotura que podría enviar las aguas río abajo y causar daños adicionales".

El lago se formó como consecuencia del deslave devastador que azotó la zona fronteriza entre la región autónoma china del Tíbet y Nepal, un fenómeno que ya ha sido calificado como mortal por las propias autoridades.

Con información de N+

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