Internacional

Trump Plantea Cambiar Nombre del Atlántico o el Pacífico a ‘Océano América’

La medida ocurre en un contexto de una fuerte disputa comercial y diplomática con Canadá

Panorama desde el espacio del Océano Pacífico. Foto: NasaPanorama desde el espacio del Océano Pacífico. Foto: Nasa
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