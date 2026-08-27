Trump Plantea Cambiar Nombre del Atlántico o el Pacífico a ‘Océano América’
La medida ocurre en un contexto de una fuerte disputa comercial y diplomática con Canadá
La medida ocurre en un contexto de una fuerte disputa comercial y diplomática con Canadá
Donald Trump apenas firmó una orden ejecutiva para renombrar el lago Ontario como "Lago América" y ahora plantea hacer lo mismo con los océanos Pacífico o el Atlántico.
Esta medida ocurre en un contexto de una fuerte disputa comercial y diplomática con Canadá.
"Ahora solo nos falta un océano. Quizá tengamos que cambiar el nombre del Atlántico o del Pacífico. Quizá cambiemos", aseguró Trump en el Despacho Oval tras renombrar el lago Ontario como lago América.
A preguntas de los periodistas sobre la nueva denominación del lago que comparten Estados Unidos y Canadá, Trump recordó que ya había renombrado el golfo de México como golfo de América, tras una orden ejecutiva del 20 de enero de 2025, el mismo día que llegó a la Casa Blanca.
"Lo cambiamos y ahora se le llama habitualmente golfo de América. Así que, si lo piensa, tenemos un golfo y tenemos un lago", explicó el mandatario, que no dudó en ampliar sus aspiraciones a alguno de los dos océanos que bañan Estados Unidos.
Las órdenes para el cambio de denominación solo afectan a los registros y documentos federales estadounidenses, sin ninguna vinculación fuera del ámbito oficial de Estados Unidos.
Si al comienzo del mandato del republicano fue México el país vecino que vio afectada su nomenclatura geográfica, ahora le ha tocado el turno a Canadá, con el que Trump se ha enfrascado en una guerra comercial.
"Sobre el cambio a 'Lago de América' es algo en lo que llevo pensando mucho tiempo", aseguró el mandatario, que ya había lanzado la amenaza sobre el lago Ontario el martes a través de las redes sociales.
HVI