Accidentes

Dos Personas Mueren Tras Choque Entre un Tráiler y un Tren en Ciudad Juárez

Un tráiler impactó contra una locomotora en el Eje Vial Juan Gabriel y un automóvil quedó prensado debajo de la unidad de carga.

Tras el impacto, el automóvil quedó debajo del tráiler y completamente prensado.Tras el impacto, el automóvil quedó debajo del tráiler y completamente prensado. Foto: N+

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Dos vidas perdidas en Ciudad Juárez tras el choque de un tráiler con una locomotora. El conductor del tráiler fue detenido mientras se investigan los hechos.

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