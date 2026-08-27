Dos Personas Mueren Tras Choque Entre un Tráiler y un Tren en Ciudad Juárez

Un accidente vial dejó dos personas sin vida sobre el Eje Vial Juan Gabriel, en el cruce con la avenida Carlos Amaya, en Ciudad Juárez, luego de que un tráiler impactó contra una locomotora que cruzaba por el sector.

De acuerdo con testigos, el tráiler circulaba a baja velocidad e intentó ganarle el paso al tren, que ya atravesaba el cruce.

En el mismo punto, un automóvil gris también habría intentado avanzar antes de que pasara la locomotora.

Tras el impacto, el automóvil quedó debajo del tráiler y completamente prensado. En su interior viajaban dos personas, quienes perdieron la vida en el lugar.

Autoridades acudieron al sitio para realizar las labores de rescate y las investigaciones correspondientes. El conductor del tráiler quedó detenido, de acuerdo con la información proporcionada tras el accidente.

Las autoridades continuaron con las diligencias para determinar cómo ocurrió el percance y deslindar responsabilidades.