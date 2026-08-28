Seguridad

Abandonan en Lote Baldío un Automóvil con Reporte de Robo en Puebla

En el Centro de Control y Comando, se verificó el estatus legal de la unidad y confirmaron que contaba con reporte de robo.

El coche fue localizado sin conductor en Amozoc.El coche fue localizado sin conductor en Amozoc. Foto: SSC Amozoc

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Un auto robado en Acajete fue hallado en un lote baldío en Amozoc. La policía lo rastreó y recuperó.

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