Abandonan en Lote Baldío un Automóvil con Reporte de Robo en Puebla

Un coche fue localizado en un paraje de la colonia San José La Laguna del municipio de Amozoc en Puebla; el vehículo contaba con reporte de robo en Acajete.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Amozoc (SSC) confirmó que tras la solicitud de búsqueda, se desplegó un operativo mediante el Mando Coordinado, con la participación de elementos de la Secretaría de Marina, Policía Estatal y Policía Municipal.

La intervención permitió a los agentes localizar el vehículo tipo Stratus de la marca Dodge color rojo, abandonado y sin conductor, en un terreno baldío.

Posteriormente en el Centro de Control y Comando (C2), se verificó el estatus legal de la unidad y confirmaron que contaba con reporte de robo vigente en el municipio de Acajete.

El coche fue asegurado y se dio conocimiento al Ministerio Público Especializado en Robo de Vehículos, para continuar con las investigaciones y el procedimiento legal correspondiente.

Con información de N+

JAPR