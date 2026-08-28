Danna Yanina 'N' Obtiene Suspensión Provisional; Podría Llevar su Proceso en Libertad

La defensa de Danna Yanina “N”, señalada por su presunta participación en el feminicidio de Dafne Zapata Quintos al interior de la Academia Militarizada Doenitz en Ciudad Madero, obtuvo una suspensión provisional dentro del proceso legal que enfrenta.

De acuerdo con el litigante, en caso de que se determine la reposición del procedimiento, Danna Yanina “N” podría recuperar su libertad el próximo 14 de septiembre y continuar su proceso penal fuera de prisión.

La defensa aclaró que una eventual liberación no implicaría que la joven haya sido declarada culpable o inocente de los hechos que se le imputan.

Explicó que, en ese escenario, Danna continuaría enfrentando el proceso en libertad, bajo el principio de presunción de inocencia y mientras la autoridad judicial determina su situación jurídica.

El abogado señaló que la defensa permanecerá informando sobre las resoluciones que se emitan en el caso, independientemente de que estas resulten favorables o adversas para su representada.

Por ahora, la defensa permanece a la espera de la resolución definitiva para conocer los alcances de la suspensión y determinar los siguientes pasos dentro del proceso.