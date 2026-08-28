Seguridad

Danna Yanina 'N' Obtiene Suspensión Provisional; Podría Llevar su Proceso en Libertad

El abogado de la joven informó que actualmente se encuentran a la espera de la resolución definitiva, la cual podría ser notificada en las próximas horas

Niegan Filtración de Información en el Caso de Danna Yanina 'N'Niegan Filtración de Información en el Caso de Danna Yanina 'N'. Foto: FGJ

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La defensa de Danna Yanina 'N' espera la resolución definitiva que podría permitirle continuar su proceso fuera de prisión.

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