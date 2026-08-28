Clausuran Estancia de Adultos Mayores por Operar de Manera Irregular en Torreón

Una estancia para adultos mayores que operaba de manera irregular fue clausurada por elementos de Protección Civil Municipal de Torreón, durante una intervención realizada en la colonia Ampliación Los Ángeles.

Durante la inspección fueron localizados cuatro adultos mayores en el establecimiento. Las autoridades detectaron diversas irregularidades y condiciones que representaban un riesgo para las personas que permanecían en el lugar, entre ellas la falta de la carpeta de Protección Civil y de extintores.

Además, se detectó que el personal no contaba con la capacitación correspondiente y que el inmueble carecía de los peritajes estructural, eléctrico y de gas necesarios para garantizar condiciones adecuadas de seguridad.

Ante estas irregularidades, Protección Civil Municipal procedió a colocar los sellos de clausura en el establecimiento e informó a los familiares de los cuatro adultos mayores sobre la situación.

Posteriormente, los familiares se hicieron cargo de los adultos mayores, quienes quedaron bajo su resguardo, mientras las autoridades determinaron las acciones correspondientes respecto al funcionamiento irregular de la estancia.