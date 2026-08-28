Seguridad

Clausuran Estancia de Adultos Mayores por Operar de Manera Irregular en Torreón

Elementos de Protección Civil detectaron que el lugar no contaba con extintores y el personal no estaba capacitado.

Clausuran Estancia de Adultos Mayores que Operaba de Manera Irregular en TorreónElementos de Protección Civil colocaron los sellos de clausura. Foto: N+

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