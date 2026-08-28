Sociedad

Anuncian Apagón en Sectores de San Pedro y Francisco I. Madero, Coahuila

La Comisión Federal de Electricidad anunció la suspensión temporal de la la luz en distintos sectores.

Anuncian Apagón en Sectores de San Pedro y Francisco I. Madero, CoahuilaEl apagón tendrá una duración aproximada de ocho horas. Foto: N+

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CFE Anuncia Apagón en San Pedro y Francisco I. Madero