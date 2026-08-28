Anuncian Apagón en Sectores de San Pedro y Francisco I. Madero, Coahuila

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que realizará una suspensión temporal del servicio de energía eléctrica en algunos sectores de los municipios de San Pedro y Francisco I. Madero, debido a trabajos de mantenimiento en la infraestructura eléctrica.

De acuerdo con la información proporcionada por la CFE, la interrupción será necesaria para que el personal pueda realizar las labores correspondientes de manera segura, por lo que se exhortó a los habitantes de las zonas afectadas a tomar las precauciones necesarias ante el corte del suministro.

En el municipio de Francisco I. Madero, los sectores que se verán afectados son La Pinta, Gabino Vázquez, San Juan de Ulúa y 18 de Marzo.

Mientras que en San Pedro, la suspensión del servicio se contempla en la colonia Albia, La Victoria, San Pedro de las Colonias, Sofía de Abajo y San José de la Noria.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. CFE Suspenderá Servicio Eléctrico en Francisco I. Madero y San Pedro, Coahuila

El corte de energía eléctrica comenzará a las 23:00 horas del jueves y se prolongará hasta las 7:00 horas viernes, por lo que se prevé una duración aproximada de ocho horas.

Ante esta situación, se recomienda a la ciudadanía tomar medidas preventivas, principalmente con los alimentos y medicamentos que requieren refrigeración, además de desconectar aparatos eléctricos para evitar posibles afectaciones cuando se restablezca el suministro.

Estos apagones se suman a los registrados las últimas semanas en Matamoros y Lerdo, Durango, donde también se realizaron labores de mantenimiento con una duración aproximada de ocho horas.