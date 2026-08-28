Rescatan a 39 Perros en Xalapa; Los Reproducían para su Venta Clandestina

Un total de 39 perros de raza chihuahua que se encontraban en una vivienda en aparentes condiciones de abandono e insalubres fueron rescatados en la ciudad de Xalapa, capital de la entidad veracruzana. Los animalitos presuntamente eran utilizados para venta clandestina.

Según la información brindada por Azul Fernández, integrante del Albergue Azul, los cachorros eran vendidos aproximadamente a 300 pesos a compradores recurrentes que a su vez los obtenían para su reventa al mercado, donde el precio oscila entre tres y cuatro mil pesos.

Los daba en 300 pesos; son como 15 cachorritos, una hermosura de chiquitillos. Ya estaban apartados, estos los estaban dando 4000 pesos.

Los 39 perros, al ser rescatados, inician un proceso de salud para poder estar disponibles para adopción en hogares responsables y de acuerdo con la integrante del Albergue Azul, ya se encuentran en la veterinaria para ser rehabilitados, esterilizados, vacunados, desparacitados y verificar si las hembras están en estado de gestación.

Ahorita, pues, ya todos están en la veterinaria y hay muchas mamás que no tienen bebés. Entonces, es un tema bien, bien cruel.

El Albergue Ada Azul solicita a la población ayuda con insumos para mantener esta camada de perritos, ya que se necesitará alimento especial en especies pequeñas, así como vacunas y su respectiva esterilización.