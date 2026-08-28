Sociedad

Rescatan a 39 Perros en Xalapa; Los Reproducían para su Venta Clandestina

En la capital veracruzana fueron hallados 39 animales en un domicilio en aparente abandono con condiciones insalubres.

Rescatan a 39 Perros en Xalapa; Los Reproducían para su Venta ClandestinaLos perros inician un proceso de salud para estar disponibles para su adopción en hogares responsables. Foto: Ada Azul

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En Xalapa, 39 chihuahuas rescatados de un criadero clandestino. Necesitan insumos y hogares amorosos.

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