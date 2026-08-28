Aseguran Pipas y Tanques de Gas durante Operativo contra el Huachicol en Puebla

Como parte de las acciones para combatir el robo y almacenamiento ilícito de hidrocarburos, la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Policía Federal Ministerial en Puebla, encabezó un operativo con la colaboración de autoridades de los tres órdenes de gobierno.

El cateo se realizó en un inmueble ubicado entre campos de cultivo, sobre la calle 17 Poniente, entre 5 y 7 Sur, en la junta auxiliar de Santa María Cuaco, del municipio poblano de San Andrés Cholula.

En el sitio fueron asegurados dos vehículos de carga, uno de la empresa Global Gas y otro de Vela Gas, ambos con placas de circulación del Estado de México, además de un tanque estacionario, 24 cilindros vacíos y 47 cilindros de 20 kilogramos llenos.

En total, durante el operativo encabezado por la FGR fueron asegurados 74 elementos, entre vehículos, tanques y cilindros. Hasta el momento no se reportan personas detenidas.

Pipa asegurada durante cateo en Santa María Cuaco. Foto: Callejero Noticias

Más temprano, en distintos puntos de la entidad poblana, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) aseguró tres vehículos de carga por presuntamente estar relacionados con el delito de robo de hidrocarburo.

En una primera acción, realizada por la Policía Estatal en San Rafael Tlanalapan, junta auxiliar de la demarcación de San Martín Texmelucan, se ubicaron dos pipas sin placas de circulación, mismas que tras una inspección fueron decomisadas.

Posteriormente, en coordinación con elementos de la Secretaría de Marina (Semar) en el municipio de Los Reyes de Juárez, fue localizada y asegurada una pipa abastecida con mil 200 litros de gas LP.

Con información de Héctor Rangel

GMAZ