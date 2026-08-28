Seguridad

Aseguran Pipas y Tanques de Gas durante Operativo contra el Huachicol en Puebla

En la junta auxiliar de Santa María Cuaco fueron decomisados 74 elementos utilizados para delinquir, entre unidades de carga, tanques y cilindros.

Dos Pipas Aseguradas Operativo Robo Hidrocarburo Santa María Cuaco San Andrés Cholula PueblaCatean Inmueble Relacionado con el Robo de Hidrocarburo en San Andrés Cholula, Puebla. Foto: Callejero Noticias

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Operativo en Puebla asegura 74 pipas y tanques de gas en lucha contra el huachicol. Descubre cómo la FGR y autoridades locales combaten el robo de hidrocarburos.

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