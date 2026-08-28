Hombres Armados Roban 150 Mil Pesos en San Pedro Garza García, Nuevo León

Una fuerte movilización de autoridades se registró en el municipio de San Pedro Garza García, luego de que se reportara el robo de aproximadamente 150 mil pesos a punta de pistola en la colonia Del Valle.

Elementos de la Fiscalía se encuentran realizando las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y localizar a los responsables del asalto.

El robo fue cometido por hombres armados que se desplazaban a bordo de motocicletas y estaban encapuchados. Las autoridades mantienen presencia en el sector mientras se llevan a cabo las primeras diligencias para establecer cómo ocurrió el atraco y hacia dónde huyeron los presuntos responsables.

Las autoridades se encuentran revisando las cámaras de seguridad instaladas en los alrededores de la zona donde ocurrió el robo. El objetivo es obtener imágenes que permitan identificar a los responsables y determinar la ruta de escape que siguieron después de apoderarse del dinero.

Las autoridades revisan un video captado por una cámara de seguridad e intentan determinar si corresponde a los hechos, también, investigan cuál fue la participación de cada una de las personas que aparecen en la grabación para realizar las diligencias correspondientes.

Hasta el momento, las autoridades no han informado si existen personas detenidas relacionadas con estos hechos. Tampoco se han dado a conocer públicamente mayores detalles sobre la identidad de las víctimas o el origen del dinero.