Seguridad

Hombres Armados Roban 150 Mil Pesos en San Pedro Garza García, Nuevo León

Hasta el momento, las autoridades no han informado si existen personas detenidos por este delito.

Roban 4 millones de pesos a punta de pistola en San PedroHombres armados roban 4 millones de pesos en la colonia Del Valle

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