Seguridad

Localizan Restos Humanos y Prendas en Terreno Baldío en Escobedo, NL

Agentes de investigación se movilizaron hasta la colonia Praderas de San Francisco, donde se reportó el hallazgo

Movilización en EscobedoAutoridades confirmaron el hallazgo de restos humanos. Foto: N+

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