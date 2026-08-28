Localizan Restos Humanos y Prendas en Terreno Baldío en Escobedo, NL

El hallazgo de restos humanos sobre un terreno baldío generó la movilización de autoridades hasta la calle San Gelasio Primero en la colonia Praderas de San Francisco, en el municipio de Monterrey, Nuevo León.

Los restos fueron localizados por un hombre que recolectaba cartón y plástico en la zona. Al percibir un olor fétido, exploró el terreno baldío hasta dar con el cuerpo y varias prendas de vestir, por lo que de inmediato solicitó el apoyo de autoridades de seguridad.

Hasta este lugar llegaron elementos de la Policía de Escobedo y agentes de investigación, quienes de inmediato resguardaron el área para comenzar con las investigaciones correspondientes y realizar el levantamiento de los restos humanos.

Los restos humanos aún siguen sin ser identificados, por lo que se espera que sea durante los próximos días cuando se revelen más detalles al respecto. Agentes entrevistaron a vecinos de la zona para saber si alguno de ellos tendría información que aporte en la investigación.

Hace una semana autoridades también realizaron una movilización similar luego de que se reportara el halago de restos humanos al interior de un tambo el cual se encontraba dentro de una propiedad en la colonia Valle de San Blas, en García, Nuevo León.