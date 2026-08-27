Medio Ambiente

Secretaría de Medio Ambiente Señala a Refinería por Malos Olores en Nuevo León

Vecinos de Juárez, Guadalupe, Monterrey y García fueron los principales en alertar sobre esta situación

Cerro de la SillaVecinos reportaron percibir olores fétidos en Nuevo León. Foto: N+

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Secretaría de Medio Ambiente Señala a Refinería por Malos Olores en Nuevo León