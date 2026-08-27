Secretaría de Medio Ambiente Señala a Refinería por Malos Olores en Nuevo León

Luego de que ciudadanos reportaran percibir olores fétidos en varias partes del Área Metropolitana de Monterrey, la Secretaría de Medio Ambiente de Nuevo León señaló que los primeros indicios apuntan a que las emisiones provenientes de procesos de refinación de hidrocarburos en la Refinería de Cadereyta podrían estar relacionadas con los malos olores registrados en distintos municipios.

El secretario de medio ambiente, Raúl Lozano, explicó que su persona y la Nueva División Ambiental ha realizado recorridos de vigilancia, monitoreo y consultas en las zonas donde se han recibido reportes ciudadanos. También se han revisado las condiciones del clima, principalmente la dirección y velocidad del viento, para conocer de dónde podrían estar llegando los olores y hacia qué lugares se han desplazado.

Según los análisis realizados hasta el momento, las emisiones habrían salido de la zona de la Refinería de Cadereyta y, debido a la dirección de los vientos, se desplazaron hacia otros municipios como Juárez, Guadalupe, Monterrey, Escobedo, y García.

Raúl Lozano aclaró que los estudios todavía continúan y que aún se trabaja para obtener una conclusión definitiva sobre el origen de los olores, pero aseguró que ya existen elementos suficientes para considerar que la situación debe ser atendida de inmediato. El funcionario también señaló que la Secretaría de Medio Ambiente continuará con recorridos y el monitoreo en los municipios donde se han presentado los reportes.

En sus declaraciones, el secretario también informó que viajará a Ciudad de México para realizar un exhorto formal a PEMEX, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente y el Gobierno Federal, en el cual les pedirá que se revise lo que ocurre en la refinería y se determinen las causas de las posibles emisiones.

DAGM