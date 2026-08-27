El Nivel del Cutzamala Se Sigue Recuperando: Conagua Informa la Capacidad de las Presas

Las lluvias registradas durante la temporada 2026 han beneficiado el almacenamiento de las presas que integran el Sistema Cutzamala, una infraestructura para el abastecimiento de agua potable en el Valle de México.

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), con corte al 26 de agosto de 2026, el nivel conjunto de las presas del sistema alcanzó 79.72% de su capacidad.

En total, las presas de Villa Victoria, Valle de Bravo y El Bosque concentraron 623,811,000 millones de metros cúbicos de agua. El reporte indica los siguientes niveles:

Villa Victoria: el 26 de agosto almacenó el 77.08% de su capacidad.

Valle de Bravo: alcanzó el 86.03% de su capacidad.

El Bosque: llegó a 69.83% de su capacidad.

Las tres presas recibieron precipitaciones el 26 de agosto, aunque en diferentes cantidades: 4.3 mm en Villa Victoria, 3.0 mm en Valle de Bravo y 6.5 mm en El Bosque.

De acuerdo con la Conagua, el Sistema Cutzamala es una infraestructura hidráulica encargada de captar, almacenar, conducir y distribuir el recurso para abastecer el 26% del consumo en el Valle de México.

Está integrado por distintas obras, entre ellas presas, plantas de bombeo, canales y tuberías que permiten trasladar el agua.

FBPT