Medio Ambiente

El Nivel del Cutzamala Se Sigue Recuperando: Conagua Informa la Capacidad de las Presas

El almacenamiento conjunto llegó a 623,811,000 millones de metros cúbicos

Presa del Sistema CutzamalaPresa Miguel Alemán Valdés, ubicada en Valle de Bravo. Foto: Cuartoscuro

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