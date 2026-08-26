Medio Ambiente

Tortuga es Rescatada tras Quedar Varada en Playa de Veracruz

En la Barra de Cazones fue encontrado un animal que se quedó en la arena. Autoridades arribaron al sitio y asistieron al ejemplar.

Tortuga es Rescatada tras Quedar Varada en Playa de VeracruzAutoridades exhortaron a la población a cuidar este tipo de especies. Foto: Protección Civil de Cazones

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En Barra de Cazones, una tortuga verde fue salvada tras quedar varada. La temporada de anidación sigue en Veracruz. Conoce cómo ayudar a estas especies.

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