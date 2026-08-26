Tortuga es Rescatada tras Quedar Varada en Playa de Veracruz

El reporte en el que se daba a conocer el hallazgo de un ejemplar marino que terminó varado en una playa de la zona norte de la entidad veracruzana provocó la movilización de los elementos de Protección Civil (PC).

El ejemplar corresponde a una tortuga verde, la cual fue localizada en la Playa Norte, en la zona de Barra de Cazones, por lo que, derivado de este hecho, personal de Protección Civil de Cazones y la técnica comunitaria Guadalupe Patricia Martínez Chavero brindaron asistencia al ejemplar.

En este sentido, las autoridades reiteraron el llamado a proteger a estas especies marinas y a realizar el reporte inmediato cuando cualquier ejemplar que sea encontrado varado en las zonas de playas.

Cabe destacar que, de acuerdo con la información emitida por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), la temporada de anidación de tortugas marinas continúa desarrollándose de manera favorable en diversas Áreas Naturales Protegidas (ANP) de la costa veracruzana.