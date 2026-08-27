Seguridad

Encuentran Túnel Clandestino para Extraer Huachicol en Villagrán, Guanajuato

El camino subterráneo cuenta con 50 metros de largo y daba a una zona para obtener de forma ilegal el combustible de una toma de Pemex.

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Un túnel clandestino de 50 metros fue hallado en Guanajuato para robar combustible de Pemex. La operación fue descubierta por autoridades tras una denuncia anónima.

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