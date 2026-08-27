Encuentran Túnel Clandestino para Extraer Huachicol en Villagrán, Guanajuato

Un túnel que era utilizado para la extracción de huachicol en un predio, ubicado en Villagrán, Guanajuato, fue localizado por elementos de seguridad de Pemex, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano.

De acuerdo a información de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, este operativo se realizó gracias a una denuncia anónima, que provocó que se iniciará una investigación sobre una toma clandestina de combustible.

Elementos de seguridad se movilizaron para comenzar con el operativo a esta zona de la ciudad, logrando detectar una entrada subterránea de la cual salían varias mangueras, ahí se pudo encontrar un túnel de 50 metros de largo y ancho de 4 metros, el cuál estaba construido con sacos de tierra y polines, además de contar con aire acondicionado, cableado de luz y varias herramientas que se podían ver en el suelo.

El túnel se conectaba con un tubo de Pemex de la cual salían dos mangueras para la extracción del combustible. El lugar tenía salida a un predio con un portón blanco.

Hasta el momento, no se notificó si en este operativo hubo personas detenidas, pero las autoridades de Pemex, ya pusieron la denuncia pertinente en la FGR.