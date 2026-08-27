Deportan a Ecuador a Madre e Hija Detenidas por ICE tras Accidente de Tránsito en Florida

La vida de Grace Calero y Giulianna Carriel, madre e hija, cambió en instantes luego de tener un accidente automovilístico en Florida, Estados Unidos. Su deportación a Ecuador ha sido objeto de críticas al sistema migratorio en el país.

Las mujeres de 39 y 19 años de edad sufrieron un fuerte accidente en auto, del cual lograron salvar la vida con algunas cuantas lesiones. Sin embargo, los paramédicos determinaron que era necesario su traslado a un hospital para recibir atención especializada.

Mientras se encontraban en la clínica ubicada en Kissimmee, en el centro de Florida, ambas fueron detenidas por agentes del alguacil, debido a su situación migratoria. Sus familiares indicaron que Grace Calero y Giulianna Carriel se encontraban en proceso de asilo y bajo atención médica.

A través de redes sociales se dio a conocer el momento exacto en el que madre e hija son forzadas por policías a salir de las camillas en las que recibían atención médica.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. ICE Detiene a Madre e Hija Ecuatorianas en Hospital tras Accidente Automovilístico en Florida

Después de cinco días de estar en un centro migratorio, este miércoles ambas mujeres fueron deportadas a Ecuador. Grace Calero y Giulianna Carriel fueron recibidas en el Aeropuerto José Joaquín de Olmedo, en Guayaquil, por sus familiares y seres queridos.

A su llegada ofrecieron un mensaje a medios, en el que relataron que aún no se reponían de haber estado al borde de la muerte en aquel choque, cuando fueron víctimas de otro duro golpe, en el que “fueron encadenadas como si fueran criminales”.

“La excusa fue la causa de haber sido víctimas de un accidente en el que casi perdimos la vida”, señaló Grace.

Asimismo, aseguró que no entiende los motivos reales de su expulsión de Estados Unidos, ya que su estatus migratorio estaba en regla.

“Yo trabajaba en una empresa con un permiso aprobado por los Estados Unidos, tenía una licencia aprobada hasta el 2029”, afirmó.

La deportación de la familia ecuatoriana se suma a la de Liam Tadeo, de 5 años de edad, y su padre, Víctor Martínez Nieto, quienes fueron detenidos por ICE en Texas cuando iban a un partido de futbol.

Este 26 de agosto fueron enviados a México presuntamente porque su situación migratoria era irregular.

Liam Tadeo es señalado como un estudiante con gran desempeño escolar en el Distrito Escolar Independiente de Austin, por lo que su expulsión de Estados Unidos representa una pérdida para la comunidad en la que desarrollaba su vida.

Mientras que su padre, quien se desempeñaba como trabajador de la construcción, contribuía a la economía local. El equipo legal de la familia señala que el caso es la evidencia de las consecuencias que pueden desatar la detención y deportación de familias con hijos pequeños.

EPP