Internacional

Deportan a Ecuador a Madre e Hija Detenidas por ICE tras Accidente de Tránsito en Florida

Grace Calero y Giulianna Carriel fueron arrestadas en un hospital mientras recibían atención médica

Grace Calero y Giulianna Carriel fueron detenidas por ICE tras un accidente en FloridaFoto: Archivo
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Grace Calero y Giulianna Carriel: Deportan a Ecuador a Madre e Hija Detenidas por ICE en un Hospital tras Accidente