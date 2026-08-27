Muere Hombre de la Tercera Edad tras Accidente en Saltillo

Un hombre de la tercera edad de 64 años perdió la vida en su domicilio de la colonia Pueblo Insurgentes, luego de permanecer aproximadamente tres meses en estado vegetativo a consecuencia de las lesiones que sufrió en un accidente vehicular.

De acuerdo con el reporte de emergencias, Jesús Javier García Solís fue localizado inconsciente por su hija. Al lugar acudieron paramédicos, quienes confirmaron que el hombre ya no presentaba signos vitales y determinaron que la causa inmediata del fallecimiento fue un paro cardiorrespiratorio.

El accidente ocurrido meses atrás le había provocado un daño axonal difuso, por lo que permaneció en estado vegetativo durante aproximadamente tres meses.

Tras confirmarse el fallecimiento, autoridades se trasladaron hasta el domicilio para tomar conocimiento de lo ocurrido. En el lugar se realizaron las diligencias correspondientes y se recabó la información necesaria para dar seguimiento al caso conforme a los procedimientos establecidos.