Accidentes

Muere Hombre de la Tercera Edad tras Accidente en Saltillo

El adulto mayor se encontraba en estado vegetativo luego de sufrir un percance vial.

Muere Hombre de la Tercera Edad tras Accidente en SaltilloEl hombre fue trasladado a la SEMEFO para continuar con los procedimientos correspondientes. Foto: N+

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