Ciencia y Tecnología

La IA Amenaza a Extras y Actores: Estos Trabajos Podrían Desaparecer Primero

La inteligencia artificial ya puede clonar voces, crear rostros y generar movimientos, pero especialistas señalan que aún enfrenta dificultades para reproducir emociones humanas.

Una Inteligencia Artificial puede aprender patrones asociados con tristeza, miedo, alegría o enojo, dicen expertosUna Inteligencia Artificial puede aprender patrones asociados con tristeza, miedo, alegría o enojo, dicen expertos. Foto: Reuters

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Extras y actores con participaciones de pocos segundos podrían ser de los primeros afectados por el avance de la IA en las producciones audiovisuales

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+