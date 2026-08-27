Ciencia y Tecnología

Robot de Chiapas Recoge 120 Kilos de Basura en Ríos en Solo 30 Minutos

En una prueba de aproximadamente 30 minutos, uno de los prototipos logró recolectar 120 kilos de residuos; sus creadores buscan elevar su capacidad hasta 2 toneladas.

Estudiantes de Chiapas desarrollaron el robot Chenek Balam.Estudiantes de Chiapas desarrollaron el robot Chenek Balam. Foto: Archivo | Cuartoscuro

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Chenek Balam fue desarrollado por estudiantes del Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez para recolectar basura flotante en ríos, lagos y otros cuerpos de agua

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