Economía

Precios del Chile Serrano y la Cebolla se Disparan en México: INEGI

El chile serrano se vende hasta 67 pesos debido a factores climáticos y de seguridad

Chile Serrano y Cebolla por las Nubes, Drástico Aumento de 2025 a 2026, InegiComerciantes de la Central de Abasto en CDMX con una arpilla de cebolla que pesa entre 34 y 36 kilos. Foto: X @CdeAbastoCDMX

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