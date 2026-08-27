Precios del Chile Serrano y la Cebolla se Disparan en México: INEGI

El chile serrano ha tenido un drástico aumento en México, al experimentar un incremento drástico superior al 42% anual, de acuerdo con los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y la Secretaría de Agricultura.

El punto crítico del encarecimiento se registró durante el primer cuatrimestre de 2026, cuando el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) reportó una variación mensual de hasta un 36.27% debido a factores climáticos y de seguridad.

De acuerdo con el monitoreo de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) a agosto de 2026 y a lo reportado por el Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM), tras tocar techos históricos a principios de año, el kilo de chile serrano se vende en un precio promedio nacional de entre 52.38 y 53.46 pesos, alcanzando máximos de hasta 67 pesos en la Central de Abasto de La Laguna en Coahuila.

Precio de chile serrano en México en centrales de abastos del país en agosto de 2026. Foto: Sniim.gob.mx

En el reporte del INEGI correspondiente a la primera quincena de agosto de 2026, el precio del chile serrano registró un aumento del 8.92% quincenal, situándose como uno de los productos agropecuarios con mayor impacto en la inflación alimentaria de este mes.

Inegi revela aumento de productos en agosto de 2026. Foto: Inegi

En la lista de los productos que más subieron está la cebolla, que aumentó 19%; el huevo, 7.9%; y el servicio de taxi, 1.73%.

El precio de la cebolla en México ha registrado un aumento drástico interanual del 67.74%; es uno de los alimentos que más afecta el bolsillo de los consumidores a mediados de 2026.

El precio promedio nacional actual se ubica en 38.53 pesos por kilogramo, aunque en supermercados y regiones específicas ha alcanzado picos de hasta 60.00 pesos por kilo.

HVI