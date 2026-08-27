Juan Gabriel en la Lotería Nacional: Hora, Día y Premios del Sorteo Superior 2896

A 10 años de la muerte de Juan Gabriel, la Lotería Nacional (Lotenal) se suma a los homenajes al Divo de Juárez con la emisión de un "cachito" conmemorativo del Sorteo Superior 2896, programado para celebrarse el próximo viernes 28 de agosto de 2026.

La Lotenal lanzó 10 diseños diferentes del billete del Sorteo Superior que entrega 17 millones de pesos como Premio Mayor, en los que se observan fotografías de Juan Gabriel en distintos momentos de su carrera.

Para los fanáticos del músico originario de Parácuaro, Michoacán, Correos de México también emitió una estampilla en honor a Juan Gabriel que se puede conseguir tanto en el Palacio Postal como en cualquier oficina de la República Mexicana.

La Lotería Nacional rinde homenaje al Divo de Juárez con la emisión de 10 diseños distintos del billete del Sorteo Superior 2896. Foto: Cuartoscuro.

Alberto Aguilera Valadez, nombre original del Divo de Juárez, debutó en el mundo musical con el tema "No Tengo Dinero" en 1971, al que le siguieron éxitos como "Amor Eterno", "Querida" y "El Noa a Noa" entre otras de su amplio repertorio musical.

"Su talento, sensibilidad y capacidad para transmitir emociones a través de la música lo convirtieron en un referente de la cultura popular mexicana", compartió la Lotería Nacional.

De ahí que se haya decidido reconocer su trayectoria musical a 10 años de su partida con el Sorteo Superior en el que participan 60 mil números (billetes) numerados del 00001 al 60,000.

Éste ofrece un total de 51 millones 833 mil 200 pesos repartidos en 12 mil 896 premios, incluido el Premio Mayor de 17 millones.

De modo que si compras un "cachito" del Sorteo Superior 2896 por 40 pesos puedes ganar hasta 425 mil pesos, mientras que si adquieres una serie completa - al invertir 800 pesos- participas para ganar hasta 8.5 millones de pesos.

Quienes paguen 1,600 pesos por dos series - 40 cachitos-, pueden ganar el Premio Mayor de 17 millones de pesos.

Así que si estás pensando en comprar tu "cachito" para el Sorteo Superior 2896, apresúrate porque quedan pocos días antes de que se celebre la ceremonia de premiación en el Teatro Lotería Nacional, ubicado en la Ciudad de México.

La cita es el viernes 28 de agosto de 2026 en punto de las 20:00 horas, cuando los Niños Gritones darán a conocer los números que resultaron ganadores durante la velada.

A través de su canal de YouTube la Lotería Nacional transmitirá la ceremonia de premiación del Sorteo Superior del viernes 28 en vivo, para todos aquellos que deseen seguirla en video.

SARR