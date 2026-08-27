Economía

Juan Gabriel en la Lotería Nacional: Hora, Día y Premios del Sorteo Superior 2896

El Divo de Juárez murió un 28 de agosto de 2016 en Santa Mónica, California, durante su gira "MeXXico es Todo", a 10 años de su partida se le rinde homenaje

Billete de la Lotería Nacional, Sorteo Superior 2896 dedicado a Juan Gabriel.La Lotería Nacional rinde homenaje a Juan Gabriel. Le dedica Sorteo Superior 2896 del viernes 29 de agosto 2026. Foto: Cuartoscuro.

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