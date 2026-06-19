"Hasta Que Te Conocí": El Origen del Éxito de Juan Gabriel Que Ya Es Himno del Futbol Mexicano

La canción más icónica de Juan Gabriel no habla de amor romántico. Descubre qué significa la letra y cómo se convirtió en himno de la Selección Mexicana en el Mundial 2026.

hasta-que-te-conoci-letra-juan-gabriel-himno-seleccion-mexicana-mundial-2026Foto: GettyImages

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¿Cómo una balada de Juan Gabriel se convirtió en el grito de guerra del Tri? Explora la historia detrás de 'Hasta Que Te Conocí' y su impacto en el futbol mexicano.

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