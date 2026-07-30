Música y conciertos

La Oreja de Van Gogh Anuncia Gira por Latinoamérica: ¿Habrá Conciertos en México?

La banda española confirmó conciertos en Ecuador, Colombia, Perú, Uruguay, Argentina y Chile como parte de su gira "Tantas cosas por contar".

la-oreja-de-van-gogh-dara-conciertos-mexico-anuncia-gira-por-latinoamerica-fechasFoto: Oscar González/Sipa USA vía Reuters Connect

Destacado

La Oreja de Van Gogh celebra 30 años con gira en Latinoamérica. Fans mexicanos esperan fechas. ¿Habrá sorpresa? Conoce más sobre su regreso.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+