La Oreja de Van Gogh Anuncia Gira por Latinoamérica: ¿Habrá Conciertos en México?

La Oreja de Van Gogh confirmó su regreso a los escenarios latinoamericanos como parte de la gira Tantas cosas por contar, con la que celebra tres décadas de carrera y el regreso de Amaia Montero como vocalista principal.

Sin embargo, entre las fechas anunciadas hasta ahora no aparece México, lo que ha generado dudas entre los fans mexicanos de la banda española.

Las fechas confirmadas hasta ahora

La agrupación anunció en redes sociales sus primeras presentaciones en el continente americano, entre las que se encuentran Ecuador, Colombia, Perú, Uruguay, Argentina y Chile.

En el comunicado, la banda expresó su entusiasmo por llevar la gira a Latinoamérica: "Para nosotros esta gira es un sueño hecho realidad: nuestras canciones de siempre con más emoción que nunca y vosotros enfrente cantando felices", señalaron, y agregaron que buscan compartir con el público latinoamericano "esta experiencia" tras las noches que calificaron de inolvidables durante su paso por España.

¿Por qué México aún no aparece en la lista?

La ausencia de fechas mexicanas ha generado dudas entre los fans de la banda, pues consideran que el país ha sido clave en su historia, tanto en la etapa con Amaia Montero al frente como en la de Leire Martínez, quien asumió la voz principal durante los casi 18 años en que Montero se mantuvo alejada del grupo.

Por ahora, ni la banda ni sus representantes han confirmado o descartado una fecha en territorio mexicano.

La gira de aniversario con la alineación original

Tantas cosas por contar llega en el marco del 30 aniversario de La Oreja de Van Gogh y marca el reencuentro de la formación original: Amaia Montero, Pablo Benegas, Xabi San Martín, Álvaro Fuentes y Haritz Garde. El repertorio de la gira incluye tanto los grandes éxitos de la banda, como "Rosas", "La playa" y "20 de enero", como nuevas composiciones, entre ellas "Todos estamos bailando la misma canción", además de temas representativos de la etapa posterior a 2008 con Leire Martínez.

A lo largo de su trayectoria, la agrupación española ha acumulado un palmarés que incluye cinco Premios Ondas, seis Premios Amigo, cinco Premios de la Música, tres MTV Europe Music Awards como Mejor Artista Español y un Grammy Latino por el álbum Guapa. Su tema Rosas también forma parte del "1 Billion Club" de Spotify, tras superar las mil millones de reproducciones en la plataforma.

Con la gira ya en marcha en Europa y las primeras fechas confirmadas en América Latina, todo apunta a que La Oreja de Van Gogh podría anunciar más países en las próximas semanas. Mientras tanto, los fans mexicanos seguirán atentos a cualquier señal oficial sobre una posible parada en el país.