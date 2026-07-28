Fechas de Harry Styles en México 2026: ¿Cuándo Son y Cuántos Conciertos Dará en CDMX?

Harry Styles ya está en la Ciudad de México. El cantante británico aterrizó el 27 de julio en el Aeropuerto Internacional de Toluca y fue captado recorriendo la Roma Norte y la Condesa antes de arrancar su esperada residencia en el Estadio GNP Seguros como parte de su gira "Together, Together".

¿Cuántos conciertos dará Harry Styles en CDMX?

La residencia mexicana del ex One Direction suma seis fechas en el Estadio GNP Seguros, luego de que la demanda por boletos obligara a ampliar el calendario en varias ocasiones. Originalmente se anunciaron solo dos noches, pero el sold out casi inmediato de las fechas llevó a sumar una tercera, cuarta y quinta fecha, hasta llegar a una sexta y última función.

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Estas son las fechas confirmadas

Los conciertos de Harry Styles en la capital mexicana se llevarán a cabo en las siguientes fechas:

31 de julio

1 de agosto

4 de agosto

7 de agosto

8 de agosto

10 de agosto

Todas las funciones están programadas para comenzar a las 9:00 p.m. en el Estadio GNP Seguros, recinto ubicado en Viaducto Río de la Piedad s/n, Granjas México, Iztacalco, con capacidad para 65 mil personas por noche.

Jorja Smith, la invitada especial de todas las fechas

La cantante británica Jorja Smith será la encargada de abrir las seis presentaciones de Harry Styles en la capital, aunque ambos artistas no compartirán escenario durante el show.

Cómo llegar al Estadio GNP Seguros

Para quienes asistirán a alguna de las seis noches, la opción más práctica es el transporte público: las estaciones Ciudad Deportiva y Puebla, de la Línea 9 del Metro, permiten llegar caminando en pocos minutos al recinto.