Seguridad

Investigan Posible Campo de Reclutamiento en Puerto Vallarta

Autoridades investigan un posible centro de adiestramiento criminal en Puerto Vallarta, Jalisco

Investigan posible campo de adiestramiento en Puerto VallartaInvestigan posible campo de adiestramiento en Puerto Vallarta. Foto: Policía Estatal de Jalisco

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Operativo en Puerto Vallarta revela un predio con armas y vehículos abandonados. ¿Es un centro de adiestramiento criminal? Las investigaciones siguen.

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