Investigan Posible Campo de Reclutamiento en Puerto Vallarta

Autoridades estatales y federales investigan un predio asegurado en Puerto Vallarta era utilizado como un posible centro de adiestramiento criminal. En el lugar fueron localizados cientos de cartuchos útiles, cargadores, vehículos abandonados y diverso equipo táctico, por lo que la Fiscalía mantiene abiertas las investigaciones.

¿Cómo se realizó el hallazgo?

El aseguramiento se realizó durante un operativo conjunto en el que participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Policía Estatal de Jalisco, en un rancho ubicado cerca de la carretera a Las Palmas, en una zona serrana del municipio.

Durante la intervención las autoridades encontraron:

3 camionetas abandonadas con las puertas abiertas.

768 cartuchos útiles para armas largas y de uso exclusivo del Ejército.

14 cargadores para armas largas.

78 ponchallantas.

Diverso equipo táctico.

Las autoridades no descartan que el sitio hubiera sido utilizado para el reclutamiento y entrenamiento de integrantes de grupos delictivos, aunque hasta el momento no se ha confirmado oficialmente.

¿Qué dijo el coordinador estratégico de Seguridad de Jalisco, Roberto Alarcón?

Al respecto, el coordinador estratégico de Seguridad de Jalisco, Roberto Alarcón, señaló que el predio intervenido podría tratarse de un campo de entrenamiento, aunque aclaró que las investigaciones continúan. Agregó que este tipo de instalaciones no serían un fenómeno exclusivo de Jalisco, sino una problemática que también se ha detectado en otras entidades del país.

"Recientemente las autoridades federales en conjunto con las estatales intervinieron un campo de entrenamiento, tal vez; se aseguraron armas, cartuchos y vehículos, pero no se descarta que estos campos de entrenamiento existan no nada más en Jalisco, sino en el país", explicó el funcionario.

¿Dónde fue encontrado el lugar?

El rancho se encuentra en una zona de difícil acceso, entre caminos de terracería y cerca de la región limítrofe entre Jalisco y Nayarit, muy próximo al poblado de El Zancudo.

La ubicación del predio ha llamado la atención debido a que en esa misma comunidad, el pasado 25 de junio, desaparecieron tres adolescentes que posteriormente fueron localizados con vida el 6 de julio. En ese caso, una de las principales líneas de investigación también está relacionada con un posible reclutamiento, por lo que las autoridades analizan si ambos hechos pudieran tener alguna conexión. Mientras tanto, las investigaciones continúan para determinar cuál era la función real del inmueble y si existen personas relacionadas con su operación.