Desaparecidos

Buscan a David, Menor Presuntamente Reclutado por su Compañero de la Secundaria en Tonalá

David Emiliano es un joven de 14 años que desapareció el 14 de junio en Tonalá; su madre está segura que fue reclutado por un compañero de la secundaria

David EmilianoBuscan a David Emiliano, joven de 14 años desaparecido en Tonalá. Foto: Martha Bonilla

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La desaparición de David Emiliano, de 14 años, en Tonalá tiene a su madre convencida de un reclutamiento escolar. ¿Quién es el responsable? Descubre los detalles de esta preocupante historia.

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