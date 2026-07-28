Buscan a David, Menor Presuntamente Reclutado por su Compañero de la Secundaria en Tonalá

David Emiliano Salas Bonilla, de 14 años, desapareció el 14 de junio, en la colonia Zalatitán, en Tonalá, y de acuerdo con su madre, fue presuntamente reclutado por su compañero de la escuela.

Los hechos ocurrieron cuando David Emiliano acompañaba a su mamá, la señora Martha Leticia Bonilla Lucas, a la carnicería, y le pidió permiso para ir a la tienda, momento en que habría sido reclutado en contra de su voluntad por un compañero de la Secundaria 15 Mixta José Vasconcelos, ubicada en la Av. Gigantes, en la colonia Tetlán, de Guadalajara.

“Tú sabes quién eres, búscame, sabes dónde vivo, entrégame a mi hijo, óyeme bien, o publico tu foto, sabes que yo tengo tu foto y la voy a entregar al pueblo para que sepan quién es el varadero reclutador”, manifestó la madre.

Cuando la señora Martha no supo nada de su hijo, acudió inmediatamente a la Vicefiscalía de Desaparecidos a interponer la denuncia. Explica que 12 horas después de la desaparición, durante la madrugada, un reclutador le envió un mensaje, que decía que su hijo ya estaba en Nayarit.

"Quiero que me entregues a mi hijo, porque tú te lo llevaste, tú sabes que él está enfermo (...) Entonces yo no sé si mi hijo esté vivo o esté muerto, lo único que quiero es a mi hijo", dijo la madre.

De acuerdo con la señora Martha, David Emiliano es paciente cardiaco, ya que vive con dos soplos en el corazón, y constantemente padece de fiebres y convulsiones, por lo que requiere un tratamiento.

Han denunciado la desaparición de 136 adolescentes en lo que va de 2026 en Jalisco

De enero a julio de 2026, las autoridades han recibido denuncias por la desaparición de 136 adolescentes, de los cuales 69 ya fueron localizados, de acuerdo con información de la Vicefiscalía de Desaparecidos en Jalisco.

En el Registro Estatal, la suma de personas desaparecidas de 0 a 19 años de edad, durante el primer semestre este año, es de 109. El 2025 cerró con 180 personas desaparecidas en el mismo rango de edad.