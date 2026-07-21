Localizan Sin Vida a Hombre que Estaba Desaparecido; Así Sucedió el Hallazgo en Tonalá

Un hombre de 30 años, de quien su familia no sabía nada desde el pasado sábado, fue hallado muerto en una parcela de la colonia Prados de la Cañada, en Tonalá.

Esto se sabe del caso

La víctima estaba desaparecida desde el 18 de julio, cuando fue a cobrar un dinero, pero jamás regresó. Esa es una de las líneas de investigación más sólidas que sigue la Fiscalía de Jalisco, luego de que esta persona fuera localizada sin vida la noche del domingo en una parcela ubicada al final del fraccionamiento Prados de la Cañada.

Quien reportó el hallazgo al 911 fue su propio hermano, quien relató que recibió una llamada en la que le informaban sobre la localización de un cadáver que, por las prendas de vestir y algunas características aún perceptibles, hacía presumir que se trataba de su familiar.

El hombre acudió al predio semidespoblado y se encontró con el cuerpo de su hermano.

¿Cómo murió la víctima?

A la llegada de paramédicos y policías municipales, se pudo establecer que, de manera preliminar, la víctima habría sido asesinada a golpes desde el pasado fin de semana. El cuerpo presentaba un avanzado estado de descomposición e incluso parte del rostro mostraba huellas de que algunos animales comenzaban a devorarlo.

La zona fue acordonada por elementos de la Policía de Tonalá y del Ejército Mexicano, mientras personal de la Fiscalía de Jalisco y del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses realizó el levantamiento del cuerpo y su traslado al anfiteatro metropolitano.

A pesar de que el cadáver fue encontrado aproximadamente a 200 metros de las últimas viviendas del desarrollo inmobiliario, nadie pudo aportar información sobre quién o quiénes abandonaron el cuerpo en el terreno.