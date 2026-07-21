Desaparecidos

Localizan Sin Vida a Hombre que Estaba Desaparecido; Así Sucedió el Hallazgo en Tonalá

Tras varios días desaparecido, un hombre fue encontrado sin vida en Tonalá. Presentaba huellas de violencia y la Fiscalía ya investiga el caso.

Guardia NacionalEl hombre fue localizado en un predio semidespoblado. Foto: N+

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Impactante hallazgo en Tonalá: un hombre desaparecido fue encontrado sin vida con signos de violencia. La Fiscalía investiga el caso. ¿Qué sucedió realmente?

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