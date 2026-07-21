Internacional

EUA Condena Decisión de Daniel Ortega de Abolir Elecciones en Nicaragua

Rubio dijo que la administración del presidente Donald Trump y la comunidad internacional no se quedarán "de brazos cruzados"

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio. Foto: ReutersEl secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio. Foto: Reuters

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