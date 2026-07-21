EUA Condena Decisión de Daniel Ortega de Abolir Elecciones en Nicaragua

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, condenó este martes 21 de julio de 2026 la decisión del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, de abolir las elecciones en el país centroamericano.

Rubio dijo que la administración del presidente Donald Trump y la comunidad internacional no se quedarán "de brazos cruzados mientras la dictadura de (Rosario) Murillo-Ortega profundiza la represión" en ese país.

"El compromiso de Ortega de abolir las elecciones en Nicaragua demuestra su cobardía y su miedo a la voluntad del pueblo nicaragüense", escribió el funcionario estadounidense vía la red social X.

The Trump Administration and the international community will not stand by as the Murillo-Ortega dictatorship deepens repression at home and manufactures instability that threatens U.S. national security. Ortega’s pledge to abolish elections in Nicaragua proves his cowardice and… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) July 21, 2026

EUA llama a la comunidad internacional a unir esfuerzos vs Ortega

En un comunicado difundido por el Departamento de Estado estadounidense, Rubio acusó a Ortega de haber mostrado su "verdadera naturaleza autoritaria" tras afirmar que no volverán a celebrarse elecciones en el país centroamericano.

El jefe de la diplomacia estadounidense sostuvo que Ortega y su esposa, la copresidenta Rosario Murillo, han "abandonado incluso la apariencia de contar con el consentimiento popular" y defendió que los nicaragüenses tienen derecho a elegir a sus dirigentes mediante comicios democráticos.

"Estados Unidos hace un llamado a la comunidad internacional para que una esfuerzos y demuestre a la dictadura de Murillo y Ortega que no puede esperar mantener una relación habitual con otras naciones mientras socava los principios fundamentales de nuestro hemisferio democrático", agregó Rubio.

¿Qué dijo el presidente de Nicaragua sobre las elecciones en ese país?

Las declaraciones del secretario llegan tras las palabras pronunciadas el pasado domingo por Ortega durante la conmemoración del 47 aniversario de la Revolución Sandinista, cuando aseguró que no permitirá procesos electorales que pongan en riesgo el control del oficialismo.

"No volverán a haber elecciones para que por allí intenten ellos (la oposición) atrapar el gobierno, atrapar el poder", afirmó el mandatario.

¿Quién es Daniel Ortega?

Ortega, un exguerrillero sandinista de 80 años, gobierna Nicaragua desde 2007 en medio de acusaciones de fraude electoral, persecución política y eliminación de rivales para evitar la competencia electoral.

Desde 2017 ejerce el poder junto a Rosario Murillo, su esposa y hasta entonces vicepresidenta, quien fue designada copresidenta del país en febrero de 2025 tras una reforma constitucional que amplió sus atribuciones y consolidó el control del matrimonio sobre las instituciones.

Parlamento de Nicaragua comienza análisis de prohibición de elecciones

La Asamblea Nacional de Nicaragua inició este martes los análisis necesarios para cumplir con las orientaciones del presidente Ortega, que ordenó prohibir la celebración de elecciones generales en el país centroamericano.

En una declaración, el Parlamento, subordinado al Ejecutivo, indicó que a partir de las declaraciones de Ortega "sobre los procesos políticos propios de Nicaragua y los nicaragüenses, para asegurar la paz, la seguridad, la estabilidad y la continuidad de los logros contra la pobreza, está iniciando los análisis necesarios para elaborar un plan de trabajo que cumpla con las orientaciones presidenciales".

El Parlamento, controlado absolutamente por el oficialismo, anunció que realizará sesiones especiales con el Consejo Supremo Electoral (CSE), también subordinado al Ejecutivo, para que sustente "las prácticas políticas, democráticas, soberanas y libres de nuestros procesos de elección nacional y local de autoridades".

Con información de: EFE

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