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Francia, Primer País de Europa en Prohibir Redes Sociales a Menores: ¿Para Quiénes Aplica?

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, celebró la aprobación en el Parlamento francés, que prohíbe las redes sociales a los menores

Redes socialesRedes sociales de Meta. Foto: Reuters | Archivo

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¡Histórico! Francia es el primer país europeo en prohibir redes sociales a menores de 15 años. Macron celebra la medida que busca proteger a los adolescentes. ¿Cómo se aplicará?

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