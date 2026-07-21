Francia, Primer País de Europa en Prohibir Redes Sociales a Menores: ¿Para Quiénes Aplica?

Francia se convirtió hoy, 21 de julio de 2026, en el primer país de Europa en prohibir las redes sociales para menores de edad; aquí te informamos en qué consiste la nueva medida.

La iniciativa recibió el respaldo del Senado, que lo aprobó por 243 votos a favor y 2 en contra, y horas más tarde fue ratificado por la Asamblea Nacional, con 279 a favor y 81 en contra, culminando así con varios meses de proceso parlamentario, en Francia.

Cabe destacar que Australia fue el primer país del mundo en aprobar una restricción similar, pero para menores de 16 años de edad.

¿Para quiénes estarán prohibidas las redes sociales en Francia?

El Parlamento francés aprobó hoy, de forma definitiva, la ley que prohíbe el acceso a las redes sociales a los menores de 15 años de edad, una medida que convierte a Francia en el primer país de Europa en establecer una restricción general de este tipo y que el Gobierno aspira a aplicar desde el inicio del próximo ciclo escolar.

Luego de la aprobación, Emmanuel Macron, presidente de Francia, publicó un video en sus redes sociales, donde declaró que su país “abre el camino en Europa para proteger a nuestros niños y adolescentes. Seguimos adelante".

Macron apuntó que se trataba de uno de sus compromisos, que ve la luz en la recta final de su segundo y último mandato.

"Me comprometí a ello y ahora ya está aprobado: las redes sociales estarán prohibidas para los menores de 15 años desde el inicio del curso escolar", destacó el presidente Macron.

Macron también agradeció el respaldo de los parlamentarios y señaló que ahora corresponde al Consejo Constitucional pronunciarse sobre la ley antes de su aplicación y agregó que "después, será el momento de actuar para hacer efectiva esta medida y proteger a nuestros hijos en internet".

En tanto, Anne Le Hénanff, ministra delegada de Asuntos Digitales, afirmó ante el Senado que Francia "es pionera en Europa" al establecer una mayoría digital de 15 años y aseguró que una coalición de 15 países europeos, entre ellos España, estudia incorporar una regulación similar a sus legislaciones nacionales.

¿Qué establece la prohibición de las redes sociales?

La norma establece que los menores de 15 años de edad ya no podrán acceder a los servicios de redes sociales ofrecidos por plataformas digitales.

Sin embargo, quedaron excluidos de la prohibición determinados portales, como las enciclopedias en línea, como Wikipedia, así como las plataformas de desarrollo y distribución de software libre o los proyectos educativos de código abierto.

La ley no fijó un sistema concreto de verificación de edad, por lo que corresponderá a las plataformas, como Facebook o TikTok, implementar mecanismos para comprobar la edad de sus usuarios.

La medida amplía la prohibición del uso de teléfonos móviles a los institutos, extendiendo una restricción que hasta ahora se aplicaba a las escuelas de primaria y secundaria, aunque los centros educativos podrán contemplar excepciones en sus reglamentos internos.

El Gobierno de Francia prevé que la prohibición entre en vigor el 1 de septiembre de 2026, para las nuevas cuentas creadas en las plataformas afectadas.

En el caso de las cuentas ya existentes, la medida comenzará a aplicarse luego de un periodo transitorio de 4 meses, a partir del 1 de enero de 2027.

Con información de N+ y EFE.

RMT