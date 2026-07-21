Seguridad

Fiscalía de Nuevo León Confirma Causa de Muerte de Hombre Hallado en Motel Nueva Castilla

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León ya confirmó la causa de muerte del hombre que fue localizado sin vida al interior del motel Nueva Castilla, en el municipio de Escobedo

ICSP investiga hallazgo de hombre muerto en motel Nueva CastillaICSP investiga hallazgo de hombre muerto en motel Nueva Castilla. Foto: N+

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La Fiscalía de Nuevo León confirma: el hombre hallado en el motel Nueva Castilla murió por causas naturales. Infarto agudo al miocardio, no hubo violencia. Más detalles aquí.

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