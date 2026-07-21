Fiscalía de Nuevo León Confirma Causa de Muerte de Hombre Hallado en Motel Nueva Castilla

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León dio a conocer los resultados de la necropsia practicada al hombre que fue encontrado sin vida al interior del motel Nueva Castilla, ubicado sobre la carretera Monterrey-Nuevo Laredo, en el municipio de Escobedo.

De acuerdo con la autoridad, el fallecimiento ocurrió por causas naturales, luego de que el estudio forense determinara que la víctima sufrió un infarto agudo al miocardio.

El cuerpo fue localizado la tarde del domingo 19 de julio al interior de la cochera de la habitación 156 del establecimiento. Debido al avanzado estado de descomposición en el que se encontraba, inicialmente fue necesaria una investigación para descartar que se tratara de un hecho violento.

Tras los análisis realizados por el Servicio Médico Forense (SEMEFO), la Fiscalía descartó indicios de violencia y confirmó que la muerte no estuvo relacionada con la comisión de algún delito.

Detienen temporalmente a creadores de contenido

Durante las diligencias efectuadas en el motel, elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones retuvieron de manera temporal a varios creadores de contenido que se encontraban en las instalaciones al momento del hallazgo.

Las autoridades señalaron que estas personas únicamente fueron entrevistadas para recabar información que pudiera contribuir a la investigación y esclarecer las circunstancias en las que fue localizado el cuerpo.

Una vez que rindieron su declaración y se confirmó que no tenían relación con los hechos, los creadores de contenido fueron puestos en libertad.

Con la confirmación de la causa de muerte, la Fiscalía concluyó que el fallecimiento obedeció a un problema de salud y descartó la participación de terceras personas, por lo que el caso quedó esclarecido como una muerte por causas naturales.