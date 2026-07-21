Accidentes

Incendio en Fábrica de Pinturas en Guadalupe, NL: Desalojan a 26 Empleados y Cinco Vecinos

El incendio de una fábrica de pinturas en la colonia Scop movilizo a los cuerpos de emergencia y generó el desalojo de personal

Bomberos controlan incendio en fábrica de pinturas en GuadalupeBomberos de Guadalupe arribaron para sofocar el incendio en la fábrica de pinturas. Foto: Bomberos de Guadalupe

Destacado

Incendio en fábrica de pinturas en Guadalupe, NL: 26 empleados y 5 vecinos desalojados. Bomberos trabajan para controlar la situación. Más detalles en breve.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+