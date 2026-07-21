Incendio en Fábrica de Pinturas en Guadalupe, NL: Desalojan a 26 Empleados y Cinco Vecinos

Elementos de Bomberos de Guadalupe se movilizaron minutos antes del medio día de este martes 21 de julio para controlar y sofocar un incendio en una fábrica de pinturas ubicada en la colonia Scop, en el municipio de Guadalupe, Nuevo León.

Los cuerpos de emergencia desalojaron a 26 empleados de la fábrica y a cinco personas de casas aledañas al lugar del incendio. Al menos seis máquinas arribaron al sitio para auxiliar en los trabajos de sofocación de las llamas que afectaron gran parte del inmueble.

De acuerdo con los primeros informes, el incendio habría comenzado tanto en una tolva como en un horno; sin embargo, las autoridades continúan investigando la causa del fuego que arrasó con la fábrica de pinturas. Cabe destacar que no hubo personas heridas en este siniestro.