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Habitantes de Navolato y Culiacán Irrumpen en Sesión del Congreso por Altos Cobros de CFE

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Habitantes de Navolato y Culiacán Irrumpen en Sesión del Congreso por Altos Cobros de CFEFoto: N+

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Habitantes de Navolato y Culiacán toman el Congreso de Sinaloa exigiendo solución a los altos cobros de CFE.

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