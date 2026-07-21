Habitantes de Navolato y Culiacán Irrumpen en Sesión del Congreso por Altos Cobros de CFE
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Habitantes de Navolato y Culiacán toman el Congreso de Sinaloa exigiendo solución a los altos cobros de CFE.
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Habitantes de Navolato y Culiacán toman el Congreso de Sinaloa exigiendo solución a los altos cobros de CFE.
Habitantes de Villa Juárez, en Navolato, así como de la sindicatura de Costa Rica, en Culiacán, y otras comunidades, irrumpieron este martes en la sesión ordinaria del Congreso del Estado de Sinaloa para exigir una solución a los elevados cobros en los recibos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Los manifestantes ingresaron al recinto con pancartas y megáfonos para expresar su inconformidad, al señalar que las tarifas continúan llegando con montos elevados y que las deudas se siguen acumulando, afectando la economía de cientos de familias.
Los ciudadanos demandaron la intervención de los diputados para gestionar una solución ante la CFE y frenar los cobros que consideran excesivos.
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