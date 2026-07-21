¿Qué Hacer en Tapalpa, Jalisco? Estos son sus Lugares Más Visitados

Jalisco cuenta con 12 Pueblos Mágicos que cada año atraen a miles de turistas y visitantes locales. Varios de ellos se encuentran a poca distancia del Área Metropolitana de Guadalajara, lo que los convierte en una excelente opción para una escapada de fin de semana.

Uno de los más populares es Tapalpa, ubicado a aproximadamente dos horas de Guadalajara. Se puede llegar fácilmente tanto en automóvil como en autobús de pasajeros, lo que facilita su acceso para quienes buscan disfrutar de sus paisajes, gastronomía y tranquilidad.

¿Qué puedo hacer en Tapalpa, Jalisco?

Tapalpa ofrece una gran variedad de atractivos turísticos que combinan historia, naturaleza y aventura. Uno de los sitios más emblemáticos es la antigua fábrica de papel, considerada la primera de América Latina. Aunque hoy se encuentra en ruinas, es un lugar ideal para recorrer, tomar fotografías y disfrutar de un entorno natural.

Otro de sus imperdibles son Las Piedrotas, una impresionante formación rocosa perfecta para caminar, cabalgar o simplemente admirar el paisaje. Algunas de las enormes rocas son de fácil acceso, mientras que otras requieren equipo especializado, como arnés, para escalarlas de forma segura.

Además, Tapalpa es un destino ideal para descansar en cabañas rodeadas de bosque, muchas de ellas ubicadas a solo unos minutos del centro del Pueblo Mágico. Durante la visita también vale la pena disfrutar de su gastronomía, especialmente de sus tradicionales tamales, que se preparan en una gran variedad de sabores.