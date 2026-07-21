Sociedad

¿Qué Hacer en Tapalpa, Jalisco? Estos son sus Lugares Más Visitados

Tapalpa es uno de los Pueblos Mágicos más visitados de Jalisco y ofrece naturaleza, historia y actividades para una escapada de fin de semana.

Tapalpa, JaliscoEn Tapalpa, al igual que en Mazamitla, hay cabañas para vacacionar. Foto: Gobierno de México

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Descubre Tapalpa, el Pueblo Mágico de Jalisco perfecto para una escapada. Desde la antigua fábrica de papel hasta Las Piedrotas, la aventura te espera a solo dos horas de Guadalajara.

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