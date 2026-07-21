Sociedad

Aprueban Descuento del 80% a Colonias por Mala Calidad del Agua en la ZMG

El Congreso de Jalisco aprobó el decreto que autoriza al Siapa aplicar un descuento del 80% para colonias afectadas por la mala calidad del agua

Agua suciaAprobaron descuento del 80% para colonias que tuvieron agua de mala calidad en la ZMG. Foto: N+

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Fue aprobado el decreto que autoriza que el Siapa aplique un descuento del 80% a colonias afectadas por la mala calidad del agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara

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