Aprueban Descuento del 80% a Colonias por Mala Calidad del Agua en la ZMG

El Congreso de Jalisco aprobó por unanimidad el decreto que autoriza al Siapa aplicar un descuento del 80% sobre el monto de facturación en lo que resta de 2026 para las colonias que han tenido mala calidad del agua.

El criterio para determinar qué colonias se verán beneficiadas para obtener el descuento, se realizará sobre la base de una consulta que se aprobó que se haga a la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ).

Se le solicita a la CEDHJ que remita al Congreso y al Siapa dentro de los ocho días siguientes a la aprobación de este decreto un informe relativo a las quejas por mala calidad del agua que ha recibido desde el 6 de diciembre de 2024 y hasta el momento de la elaboración de dicho informe.

También se aprobaron descuentos para recargos y multas

Además se aprobaron descuentos a morosos en recargos, multas y gastos de ejecución. Cabe mencionar que será hasta el 100% si se liquida en una sola exhibición el adeudo hasta antes del 21 de octubre.

El descuento será de sólo el 80% en recargos, multas y gastos de ejecución ei el pago del total del adeudo se hace antes del 15 de diciembre.