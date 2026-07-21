Sociedad

Encuentran Feto en Fracción Milpillas en San Luis Potosí; Esto Sabemos del Caso

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí inició una investigación tras el hallazgo de un feto en la fracción Milpillas.

Policía de Investigación Indaga Hallazgo de Feto en Zona Norte de SLPPolicía de Investigación Indaga Hallazgo de Feto en Zona Norte de SLP. Foto: N+

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La Fiscalía de San Luis Potosí investiga el hallazgo de un feto en Milpillas. Elementos de la Policía de Investigación ya están recabando información crucial. Más detalles aquí.

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