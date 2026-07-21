Encuentran Feto en Fracción Milpillas en San Luis Potosí; Esto Sabemos del Caso

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí inició una carpeta de investigación tras el hallazgo de un feto localizado en la fracción Milpillas, luego de que se recibiera un reporte sobre el hecho y se activaran los protocolos de actuación correspondientes.

¿Qué realizaron las autoridades tras el reporte?

Elementos del Grupo de Homicidios de la Policía de Investigación acudieron al lugar señalado para llevar a cabo las primeras diligencias. En el sitio, los agentes realizaron entrevistas con algunas personas y recabaron información que pudiera aportar datos para el esclarecimiento de lo ocurrido.

Posteriormente, se dio aviso al agente del Ministerio Público, quien autorizó la realización de las investigaciones iniciales y los procedimientos correspondientes para el levantamiento de indicios.

La Fiscalía informó que continuará con las labores de investigación para establecer las circunstancias en las que ocurrió el hallazgo y determinar si existe alguna responsabilidad relacionada con el caso.

Hasta el momento, la autoridad no ha proporcionado mayores detalles sobre la ubicación exacta del hallazgo ni sobre posibles personas involucradas.