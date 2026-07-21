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Brote de Legionelosis Deja 4 Muertos y 76 Casos en Nueva York, ¿Cómo Se Contagia la Enfermedad?

En Nueva York se ha registrado un brote de legionelosis, una infección respiratoria provocada por la bacteria Legionella, que suele contagiarse a través del aire acondicionado sin mantenimiento

Cultivo de LegionellaAdvierten por brote de Legionella en Nueva York. Foto: Reuters

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Brote de legionelosis en Nueva York: 4 muertos y 76 casos en Upper East Side. ¿Cómo se contagia esta enfermedad respiratoria? Descubre más sobre la bacteria Legionella y su relación con el aire acondicionado.

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