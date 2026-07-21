Brote de Legionelosis Deja 4 Muertos y 76 Casos en Nueva York, ¿Cómo Se Contagia la Enfermedad?

En Nueva York se ha registrado un brote de legionelosis, una enfermedad respiratoria producida por las bacterias del género Legionella. Hasta el momento se han reportado 76 casos, de los cuales cuatro han muerto.

Hay siete personas hospitalizadas por el brote de legionelosis.

El brote se ha registrado en Upper East Side, uno de los barrios más ricos de Manhattan, que colinda con Central Park.

No se ha identificado el origen del brote, aunque la bacteria Legionella suele medrar en sistemas de aire acondicionado sin limpieza y mantenimiento.

Brote de Legionella cobra cuatro vidas en Nueva York

En Nueva York, cuatro personas han muerto por legionelosis, una infección respiratoria bacteriana. Según las autoridades sanitarias, el brote se concentra en el Upper East Side, uno de los barrios más caros y elegantes de la ciudad. Hasta el momento, se han registrado 76 casos y siete personas siguen hospitalizadas.

Según informó el Departamento de Salud de la ciudad, 53 pacientes ya fueron dados de alta, mientras que otros 12 no requirieron hospitalización. Los cuatro fallecimientos ocurrieron entre el viernes y el lunes 20 de julio.

Entre las víctimas se encuentra un veterano de la Fuerza Aérea estadounidense, de 88 años. El hombre falleció tras permanecer dos semanas en cuidados intensivos.

La familia del veterano tendría previsto presentar una demanda contra el propietario de la torre de refrigeración que habría causado el contagio, aunque las autoridades todavía no han identificado la instalación responsable del brote. En la mayoría de los edificios de Nueva York, el aire acondicionado es suministrado por una torre central de refrigeración, por lo que se sospecha que estas estarían involucradas en el brote.

¿Cómo se contagia la bacteria Legionella?

Las bacterias del género Legionella causan infecciones respiratorias graves. La bacteria no se transmite de persona a persona, sino a través de pequeñas gotas de vapor contaminadas. Por ello, esta bacteria suele relacionarse con sistemas de aire acondicionado sin mantenimiento; también es frecuente que se presente en ambientes saturados de humedad donde hay poca ventilación, como son las saunas.

Estas bacterias producen la enfermedad del legionario, una neumonía severa que suele requerir hospitalización. Según advierten los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), aproximadamente 1 de cada 10 personas que contraen legionelosis fallece debido a complicaciones derivadas de la enfermedad.

Este mismo patógeno también puede producir la llamada fiebre de Pontiac. Esta es una versión leve de la misma enfermedad que se distingue por no producir neumonía. Los pacientes reportan tos, dolor de cabeza, náuseas y dolores musculares, pero no desarrollan signos de deficiencia respiratoria. La enfermedad debe su nombre a que fue identificada por primera vez en la ciudad de Pontiac, en Michigan.

Proponen acciones contra dueños de torres de refrigeración en Nueva York por legionelosis

Julie Menin, presidenta del Concejo municipal de Nueva York, ha criticado duramente la reacción gubernamental ante el brote registrado en Manhattan. Este martes, la funcionaria presentó un proyecto de ley que obligaría a la ciudad a identificar las torres de refrigeración cuyos propietarios no hayan realizado las inspecciones obligatorias. La propuesta incluiría realizar desinfecciones preventivas.

También se contempla la creación de una línea telefónica que ofrezca información a los ciudadanos durante los meses de verano, cuando ocurren los brotes de legionelosis.

En 2025, un brote similar en Harlem provocó cinco muertes y 114 casos confirmados. En respuesta, la ciudad de Nueva York aprobó una normativa que obliga a los propietarios de edificios a realizar pruebas de detección de Legionella una vez al mes, cuando las torres de refrigeración están en funcionamiento.

Con información de EFE