Música y conciertos

Fans Argentinos 'Cancelan' a Rosalía por Celebrar Triunfo de España en la Final del Mundial 2026

Rosalía compartió y luego borró un video de Mía Khalifa que celebraba la derrota argentina en la final del Mundial 2026. Fans piden boicot y devolución de entradas para sus shows en Buenos Aires.

Rosalia-fans-argentinos-cancelan-mia-khalifa-mundialFoto: GettyImages

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Rosalía compartió y luego borró un video de Mía Khalifa que celebraba la derrota argentina en la final del Mundial 2026. Fans piden boicot y devolución de entradas para sus shows en Buenos Aires.

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