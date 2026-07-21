Fans Argentinos 'Cancelan' a Rosalía por Celebrar Triunfo de España en la Final del Mundial 2026

La consagración de España como campeona del Mundial 2026 frente a Argentina sigue generando repercusiones más allá de la cancha, y esta vez la protagonista es Rosalía. La cantante catalana quedó en el centro de la polémica luego de compartir en su cuenta de TikTok un video de Mía Khalifa que celebraba la derrota argentina, lo que desató un pedido masivo de boicot a sus próximos shows en Buenos Aires.

El video de la polémica

Todo comenzó cuando Mía Khalifa, creadora de contenido y exactriz que había apostado públicamente a favor de España antes de la final, publicó un video musicalizado con "La Perla", uno de los temas del álbum Lux de Rosalía. En las imágenes, Khalifa aparece festejando el título español mientras suena un fragmento de la canción. Acompañó el clip con un mensaje que buena parte del público interpretó como una burla directa hacia los jugadores argentinos, aludiendo a que "las perlas" habían sido derrotadas.

Horas más tarde, Rosalía reposteó el video sin agregar comentarios propios ni explicar el motivo del repost. Aunque la letra de "La Perla" originalmente no tiene ninguna relación con el fútbol, sino que retrata una relación tóxica, la combinación de la canción con el mensaje de Khalifa fue leída por miles de usuarios argentinos como un respaldo tácito a la burla contra la Selección.

FURIA CONTRA ROSALÍA: FANS ARGENTINOS DEVUELVEN SUS ENTRADAS



La cantante española compartió un video de Mía Khalifa que celebraba la derrota de Argentina en la final del Mundial con la canción La Perla. Además, Khalifa escribió: "Como suena la vida ahora que las perlas fueron… pic.twitter.com/tHy3KKNlAK — Clarín (@clarincom) July 21, 2026

La furia de los fans argentinos

En X y TikTok se multiplicaron los mensajes de usuarios argentinos que acusaron a la artista de "hipócrita" y le recordaron el vínculo que había construido con el público local, incluyendo la letra de su canción "Reliquia", donde canta que "el cielo nació en Buenos Aires". Muchos remarcaron que el reclamo no era que festejara el título de su país, sino que avalara un contenido que criticaba directamente a los jugadores argentinos.

La molestia trascendió lo virtual: a días de que Rosalía debute en el Movistar Arena de Buenos Aires, varios seguidores anunciaron en redes que pondrían a la venta las entradas que habían comprado para sus shows, e incluso pidieron que la producción habilite un mecanismo de devolución. Hasta el momento, no se confirmó ningún reembolso oficial por parte de la productora; los casos conocidos corresponden a reventas particulares organizadas por los propios fans.

Rosalía borra la publicación

En medio de la creciente presión, Rosalía eliminó el video compartido y retiró el "me gusta" que había dejado en la publicación original de Mía Khalifa. La cantante no emitió ningún comunicado ni explicó públicamente los motivos detrás del repost ni de su posterior eliminación.

Qué se sabe de los shows en Buenos Aires

Rosalía tiene previstas cuatro funciones en el Movistar Arena los días 1, 2, 4 y 6 de agosto, como parte de su gira mundial Lux World Tour, que la llevará después a Río de Janeiro, Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México y San Juan de Puerto Rico. Por ahora, ni la artista ni su productora anunciaron cambios en el calendario de presentaciones, pese al enojo en gran parte de su base de fans argentina.