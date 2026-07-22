Seguridad

En Pleno Día del Perro, Detienen a Hombre por Matar a Cachorra de 2 Meses en CDMX

Un hombre de 53 años fue arrestado en la colonia Morelos,tras ser señalado de golpear con un palo a una cachorra que perdió la vida

El detenido, un hombre de 53 años, fue identificado como el presunto responsable. Foto: SSC CDMXEl detenido, un hombre de 53 años, fue identificado como el presunto responsable. Foto: SSC CDMX

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