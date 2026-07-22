En Pleno Día del Perro, Detienen a Hombre por Matar a Cachorra de 2 Meses en CDMX

En el marco del Día del Perro, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a un hombre señalado como el probable responsable de matar a una cachorra criolla de apenas dos meses de nacida en calles de la alcaldía Cuauhtémoc.

De acuerdo con una tarjeta informativa de la SCC, elementos de la Policía Metropolitana realizaban un recorrido de vigilancia en la colonia Morelos cuando observaron una riña entre dos hombres en el cruce de Jesús Carranza y Paseo de la Reforma, mientras varias personas agredían a uno de los involucrados.

Al intervenir para controlar la situación, vecinos informaron a los uniformados que uno de los sujetos había golpeado con un palo a una perrita criolla de dos meses.

Los oficiales separaron a los involucrados y se acercaron al animal para brindarle ayuda; sin embargo, encontraron a la cachorra tendida en el piso con sangre en la cabeza y confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Hombre fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público

Tras los señalamientos de los testigos, los policías detuvieron a un hombre de 53 años de edad, quien fue identificado como el posible responsable de la agresión.

Los oficiales le informaron sus derechos y aseguraron un palo de madera localizado en el lugar de los hechos.

Finalmente, el detenido fue presentado, junto con el objeto asegurado, ante el agente del Ministerio Público, autoridad que será la encargada de determinar su situación jurídica conforme a las investigaciones correspondientes.

AMP