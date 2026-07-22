FGE Asegura Velatorio y Crematorio en la Ciudad de Veracruz; Esto se Sabe

Durante el transcurso de este martes 21 de julio, se dio a conocer que al menos dos casas funerarias de Veracruz fueron aseguradas por personal de la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) durante operativos realizados en dichos inmuebles.

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De acuerdo con la información recabada hasta este momento, se trata de dos inmuebles: un velatorio, así como un crematorio, los cuales se encuentran ubicados en la zona del Panteón Jardín de la ciudad de Veracruz.

Se dio a conocer que uno de los inmuebles asegurados funge como espacio de nichos, por lo cual los familiares tampoco pueden ingresar a visitar a sus difuntos y, de acuerdo con la información recabada en el lugar, el aseguramiento se realizó tras los cateos que se llevaron a cabo en diversas funerarias del estado de Veracruz.

Hasta este momento no se han dado a conocer mayores detalles acerca de estas acciones, por lo cual aún se desconoce el motivo por el cual las dos casas funerarias terminaron siendo aseguradas por la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE).

Autoridades realizan operativos en funerarias de Veracruz

En otro punto de la ciudad de Veracruz, el pasado nueve de julio también se desarrolló otro operativo por parte de elementos ministeriales, así como de la policía estatal en otra casa funeraria. En la zona del Hospital General de Veracruz, los efectivos cerraron la avenida 20 de Noviembre.

Dicho cierre se realizó para llevar a cabo el despliegue de efectivos, lo cual llamó la atención de los usuarios. Durante la mañana del pasado jueves nueve de julio, la revisión se replicó en varias casas funerarias presuntamente para verificar que cumplan con las medidas adecuadas para su operación.