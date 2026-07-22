Seguridad

FGE Asegura Velatorio y Crematorio en la Ciudad de Veracruz; Esto se Sabe

Dos inmuebles funerarios fueron asegurados por la Fiscalía General el Estado de Veracruz en la zona del Panteón Jardín del municipio porteño.

FGE Asegura Velatorio y Crematorio en la Ciudad de Veracruz; Esto se SabeEl inmueble quedó asegurado tras un operativo realizado por las autoridades. Foto: N+

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¿Qué está pasando en Veracruz? FGE asegura dos casas funerarias en el Panteón Jardín. Descubre los detalles de este operativo que ha dejado a muchos sin poder visitar a sus seres queridos.

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