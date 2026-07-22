Caen 3 por Multihomicidio de 10 Personas en Zacatecas; Hay una Menor de Edad y uno de Sinaloa

Luego de que el fin de semana, los cuerpos de 10 personas fueron localizados sin vida en tres municipios, de los cuales, 5 de ellos colgaban de un puente vehicular, hoy las autoridades del estado dieron una conferencia de prensa donde informaron que 3 presuntos involucrados en el caso fueron detenidos.

Los detenidos son tres personas, una de ellas una joven de 16 años de edad, originaria de Jerez, Zacatecas, así como un hombre de Sinaloa.

Leonel "N", originario de Mazatlán, Sinaloa.

Oswaldo "N", originario de Durango

Dulce "N", menor de edad, originaria de Jerez, Zacatecas.

En tanto, anunciaron que entre jueves y viernes de esta semana se darán avances de las líneas de investigación sobre el caso del multihomicidio, aunque una de ellas, apunta a una posible red de extorsión o participación de funcionarios públicos involucrados.

En el caso del exalcalde Ignacio Castrejón, fue privado de la libertad la madrugada del sábado, y reconoció que había recibido amenazas.

También indicaron las autoridades que en el estado hay dos grupos criminales que operan: Cártel Jalisco Nueva Generación y Cártel de Sinaloa, y se investiga cuál fue responsable del multihomicidio de 10 personas.

Gobierno Zacatecas

Sobre el video que circuló en redes sociales en donde un grupo criminal facción del Cártel de Sinaloa se atribuye el asesinato de las 10 personas en Zacatecas y lanza una amenaza al gobernador David Monreal, las autoridades indicaron que se va a investigar, aunque indicaron que este tiene "tintes políticos".