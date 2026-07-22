Seguridad

Caen 3 por Multihomicidio de 10 Personas en Zacatecas; Hay una Menor de Edad y uno de Sinaloa

Las autoridades del estado informaron que entre los detenidos hay una joven de 16 años

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