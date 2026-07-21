¿Qué Pasó en Zacatecas el Fin de Semana? Así Fue el Hallazgo de 10 Cuerpos

Zacatecas amaneció el sábado 18 de julio con diez cuerpos repartidos en tres municipios. Cinco de ellos colgaban de un puente vehicular.

Junto a los cuerpos quedó un mensaje que no fue retomado ni confirmado por las autoridades.

La madrugada en la que empezó todo

Los primeros reportes llegaron alrededor de las seis de la mañana, casi al mismo tiempo en los tres puntos.

La violencia no distinguió entre carretera, vía pública o estructura vehicular: en cuestión de minutos, Pánuco, Morelos y Saín Alto quedaron marcados por el mismo hecho.

Los puntos donde fueron localizados los cuerpos ese sábado fueron los siguientes:

Pánuco: cinco cuerpos suspendidos con cuerdas desde un puente vehicular, en la comunidad de Pozo de Gamboa.

Morelos: cuatro cuerpos abandonados en la vía pública.

Saín Alto: un cuerpo localizado sobre la carretera federal 45, cerca del entronque a la comunidad de Santa Anita.

El Gabinete de Seguridad federal confirmó el hallazgo en una tarjeta informativa fechada ese mismo 18 de julio, donde detalló que se desplegaron equipos de investigación e inteligencia y que las autoridades realizaron los peritajes y procesos de identificación correspondientes.

Lo que dice la fiscalía sobre las líneas de investigación

El fiscal general de Justicia de Zacatecas, Cristian Paul Camacho Osnaya, se refirió a las hipótesis que guían la investigación:

"Las principales líneas de investigación obedecen a posibles actos de extorsión y colusión de servidores públicos, por lo que la presente investigación deberá llevarse de manera muy exhaustiva, muy profesional, e incluso abierta a una investigación financiera".

La fiscalía confirma la identidad de las víctimas

Autoridades de Zacatecas dieron a conocer la identidad de las 10 personas fallecidas. La mayoría fue identificada por sus familiares.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado, ocho de las víctimas murieron por asfixia por estrangulamiento y dos por heridas de arma de fuego.

Detienen a un hombre por los homicidios

Un hombre fue detenido durante operativos de seguridad derivados de los 10 homicidios, entre ellos el de Ignacio Castrejón Valdez, expresidente municipal de Sombrerete. La acción fue realizada por elementos de los tres órdenes de gobierno.

El detenido fue identificado como Manuel "N", de 22 años, originario de Sinaloa. Durante la aprehensión le fueron asegurados un arma corta, un vehículo, droga, ponchallantas y equipo de comunicación. También se aseguró otro vehículo, presuntamente utilizado en los hechos violentos.

Las autoridades investigan si Manuel "N" forma parte de la célula criminal generadora de violencia en la zona de Fresnillo.

El alcalde de Fresnillo pide justicia y coordinación entre autoridades

El presidente municipal de Fresnillo, Javier "Javo" Torres, se pronunció sobre los homicidios luego de que las familias de las víctimas pudieran despedir a sus seres queridos. En su mensaje, expresó condolencias a la población y reiteró su apoyo y solidaridad en este momento.

El alcalde también hizo un llamado al gobernador del estado y a las instituciones de seguridad y justicia para actuar de manera coordinada, con imparcialidad y respeto a los derechos de las víctimas, y así avanzar en el esclarecimiento de los hechos. Cerró su mensaje señalando que Fresnillo merece justicia, paz y el compromiso de las autoridades para construir un entorno más seguro.