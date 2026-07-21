Homicidios

¿Qué Pasó en Zacatecas el Fin de Semana? Así Fue el Hallazgo de 10 Cuerpos

Cuerpos colgados de un puente, un detenido y víctimas ya identificadas: así se reconstruye el fin de semana violento en Zacatecas

¿Qué Pasó en Zacatecas el Fin de Semana? Así Fue el Hallazgo de 10 Cuerpos ColgadosFueron localizados los cuerpos sin vida de por lo menos diez personas en los municipios de Pánuco, Morelos y Sain Alto. Foto: Cuartoscuro / Archivo

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