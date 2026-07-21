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Monzón Mexicano, Onda Tropical 20 y Posible Ciclón Genevieve, Impactarán a México, Alerta SMN

Este jueves y viernes se esperan fuertes lluvias en casi todo el país, por lo que piden estar atentos a los comunicados de las autoridades federales

Clima en México hoy. Foto: ConaguaClima en México hoy. Foto: Conagua

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Prepárate para un clima extremo: Monzón Mexicano y Onda Tropical 20 impactarán con lluvias intensas. Infórmate sobre las áreas afectadas y sigue las recomendaciones de seguridad.

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