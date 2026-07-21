Monzón Mexicano, Onda Tropical 20 y Posible Ciclón Genevieve, Impactarán a México, Alerta SMN

El servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó del impacto del monzón mexicano, la onda tropical número 20 y la posible formación de la tormenta tropical Genevieve que provocará lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en al menos 26 estados de México.

De acuerdo con el SMN, el monzón mexicano, circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera mantendrán la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en gran parte de la República Mexicana, con posible caída de granizo en estados del noroeste y occidente de México.

En tanto el jueves 23 de julio, la onda tropical número 20 será absorbida por una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico en las costas del Pacífico Sur Mexicano. De desarrollarse dicho sistema se convertiría en la tormenta tropical Genevieve, el séptimo sistema pronosticado para la temporada de huracanes en la cuenca del Pacífico.

Mientras que el sábado, una nueva onda tropical se aproximará a la península de Yucatán, reforzando la probabilidad de lluvias en dicha región.

Cabe destacar que el huracán Fausto categoría 1 no afectará las costas de México pues el sistema se encuentra a mil 220 km al suroeste de Santa Fe, Baja California Sur, por lo que no amerita zona de vigilancia.

Clima para el jueves 23 de julio ¿Dónde lloverá?

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes: Oaxaca y Chiapas.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes: Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.

Intervalos de chubascos: Sonora, Sinaloa, Durango, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas: Baja California, Baja California Sur, Zacatecas y Morelos.

Clima para el viernes 24 de julio ¿Dónde lloverá?