¿Cómo Estará el Clima en Nuevo León Hoy 21 de Julio 2026? Estas son las Temperaturas

La zona metropolitana de Monterrey inició este martes con una temperatura cercana a los 27 grados centígrados, cielo medio nublado y condiciones ambientales estables, mientras que el pronóstico anticipa otra jornada de intenso calor con temperaturas máximas de hasta 38 grados a la sombra y sin probabilidad de lluvia. Durante las primeras horas del día, el termómetro marcó alrededor de 27 grados, acompañado de cielo parcialmente nublado.

A las 8:00 de la mañana, la calidad del aire fue reportada como Aceptable en cuatro estaciones de monitoreo y Buena en once, lo que representa condiciones favorables para la mayoría de las actividades al aire libre.

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Sin embargo, conforme avance la jornada, se espera un incremento considerable en la temperatura debido a la presencia de cielo mayormente soleado. Las autoridades recomiendan evitar la exposición prolongada al sol entre las 11:00 y las 16:00 horas, mantenerse hidratados y utilizar ropa ligera para prevenir afectaciones por el calor.

A pesar de las altas temperaturas, no se contempla la presencia de lluvias en la región durante este martes, por lo que continuará el ambiente seco característico de los últimos días.

Tormenta Tropical Bertha continúa bajo vigilancia en el Golfo de México

La atención meteorológica permanece enfocada en la Tormenta Tropical Bertha, la cual se localiza al sur de las costas de Florida y avanza con dirección al noroeste rumbo a Alabama. El sistema presenta vientos sostenidos de aproximadamente 85 kilómetros por hora. No obstante, enfrenta condiciones de viento cortante en niveles altos de la atmósfera, un fenómeno que limita su fortalecimiento e impide que incremente su intensidad.

De mantenerse este comportamiento, Bertha continuaría como tormenta tropical frente a las costas de Mississippi y podría tocar tierra en el sur de Louisiana durante el jueves. Posteriormente avanzaría hacia la costa de Texas ya debilitada, probablemente como depresión tropical.

En el océano Pacífico, el sistema Fausto evolucionó a huracán al alcanzar vientos de 120 kilómetros por hora. Actualmente se ubica a casi mil 200 kilómetros al suroeste de Los Cabos, Baja California Sur, una distancia suficiente para descartar afectaciones directas sobre territorio nacional.

Las autoridades meteorológicas señalaron que, aunque el ciclón continúa bajo monitoreo, su trayectoria no representa riesgo para las costas mexicanas. Por otra parte, el ciclón Elida perdió fuerza y se disipó tras desplazarse sobre aguas más frías al oeste de la península de Baja California. Los especialistas explicaron que los ciclones tropicales requieren temperaturas cálidas en la superficie del mar para mantenerse activos, por lo que al ingresar a zonas con menor temperatura pierden energía y terminan debilitándose.

Mientras tanto, canales de baja presión favorecerán lluvias muy fuertes en Sonora, Sinaloa, zonas limítrofes de Durango y Chihuahua, además de precipitaciones dispersas en el occidente del país. Otro canal de baja presión, ubicado frente a las costas de Campeche y extendido hacia Chiapas, provocará lluvias durante la tarde en el sureste mexicano.

Con información de Ray Elizalde/ Noticias N+

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