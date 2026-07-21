Bloqueo en Atoyac: Manifestantes Exigen Clausurar Alcoholera por Presunta Contaminación

Habitantes de la comunidad Potrero Nuevo perteneciente a Atoyac, bloquearon la carretera estatal Córdoba - Paso del Macho durante la tarde del lunes 20 de julio; la inconformidad de los manifestantes inició el sábado 11 de Julio cuando la alcoholera presuntamente liberó vinaza.

Miguel Palacios, Gerente de producción de la alcoholera dio a conocer que la problemática se suscitó, el sábado antepasado, cuando en la empresa se tuvo un arrastre de vinazas de los evaporadores. Señaló que fue algo puntual, pero esa mancha como tenemos un afluente que pasa adentro de la planta, tardó más o menos hora y media en desaparecer.

La empresa paró la producción para verificar el daño al medio ambiente, pero al no haber clausura, los habitantes decidieron cerrar a la altura de la alcoholera. Miguel Palacios, quien es gerente de producción de la alcoholera asegura que no hay ninguna afectación.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Bloquean Carretera Córdoba-Paso del Macho por Presunta Contaminación del Río Atoyac

“Tuvimos acercamiento con la autoridad, con el municipio con SEDEMA, se hizo todo los recorridos, la misma SEDEMA reconoce que no hay una afectación, a la flora, a la fauna, y pues se llegó un arreglo, que nosotros íbamos a parar operaciones, para subsanar esos detalles”.

Al ser una empresa que genera residuos, está constantemente en auditorías. Así lo dio a conocer el Sr. Miguel Chacon, jefe de producción.

“Si somos muy auditables, la última auditoría que tuvimos fue en Mayo, vino la subsecretaria de la PMA, vino la conagua, tomaron muestras del arroyo donde sucedió el incidente, fueron al Canal a la descarga donde pase ese arroyo, que ese arroyo no es nuestro. Es simplemente un arroyo pluvial Vecino, entonces no entendemos si cumplimos con todos los márgenes que nos pide la ley y la regulación locales, e incluso hasta internacionales en cuanto a la descarga de nuestras emisiones. También somos auditables en la cantidad de ruido que generamos, en la cantidad de gases que genera la caldera.”

El bloqueo continuó durante la noche de lunes en espera de una resolución por parte de las autoridades.

Aseguran mantendrán bloqueo hasta que clausuren la alcoholera o hagan planta de tratamiento

La mañana de este martes 21 el bloqueo se mantiene en la carretera estatal Córdoba-Paso del Macho, habitantes de la comunidad Potrero Nuevo perteneciente al municipio de Atoyac, cerraron la circulación a la altura de la alcoholera por la presunta contaminación al canal de agua Alfredo V. Bonfil.

Cómo se dio a conocer oportunamente, el pasado sábado 11 de Julio la alcoholera liberó vinaza al canal de agua, y habitantes de los alrededores grabaron en video y lo difundieron en redes sociales.

El lunes 13 de Julio hubo diálogo con las autoridades, y mientras se realizaban las investigaciones se paró la producción en la alcoholera y el personal estaría únicamente en labores de reparación.

Los manifestantes señalaron que durante el transcurso de este martes esperan la llegada de autoridades de gobierno del estado para tratar de llegar a una solución a su problemática, pero los habitantes inconformes dicen que solo levantarán el bloqueo si se empieza a hacer la planta de tratamientos o clausuran la alcoholera, de lo contrario se mantendrán en el lugar y la afectación vial seguirá por tiempo indefinido.