Medio Ambiente

Bloqueo en Atoyac: Manifestantes Exigen Clausurar Alcoholera por Presunta Contaminación

La protesta de habitantes de Potrero Nuevo sigue en la carretera Córdoba–Paso del Macho. Exigen acciones por la presunta descarga de vinaza, aseguran que permanecerán ahí hasta obtener una respuesta.

Sigue bloqueada la carretera Córdoba-Paso del Macho por presunta contaminación de alcoholeraSigue bloqueada la carretera Córdoba-Paso del Macho por presunta contaminación de alcoholera. Foto: N+

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Protesta en Potrero Nuevo: exigen planta de tratamiento o clausura de alcoholera tras liberación de vinaza. Bloqueo sigue hasta respuesta.

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